أطباء يقدمون نصائح حول أسس التغذية السليمة وتعامل المصابين بأمراض مزمنة مع الصيام

قدّم أطباء مختصون في التغذية والطب الباطني جملة من النصائح حول أسس التغذية السليمة خلال شهر رمضان وذلك خلال مائدة مستديرة نظّمتها، اليوم السبت، الجمعية التونسية للصحة والبيئة.

وقال الطبيب المختص في التغذية والأستاذ سابق في المعهد الوطني للتغذية وكلية الطب بتونس، عبد المجيد عبيد، لوكالة تونس افريقيا للأنباء(وات) إنه يجب منح الجسم الكميات التي يستحقّها من الأكل دون الإسراف لتفادي عديد الأمراض.

ولاحظ أن التونسيين باتوا يستهلكون موادا غذائية غير صحية ويفرطون في تناول الأغذية الطاقية (العجين والزيوت والشحوم) دون ممارسة الرياضة أو القيام بجهد بدني لحرق سكر الدم مما ينتج عن ذلك الإصابة بمرض السكري والسمنة.

ودعا عبيد إلى اعتماد وجبة صحية خلال شهر رمضان ترتكز على تناول الخضر بأنواعها والابتعاد عن الأكلات الدسمة والتقليص من المرطبات التي تحتوي كميات كبيرة من السكر وتناول أكلات طاقية كالعجين بشكل معتدل.

وشدّد على أهمية التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف كالخضار والفواكه والحبوب الكاملة، والابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والمقلية، فضلا عن تناول قدر كاف من الماء والسوائل لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة خلال فترة الصيام.

ودعا السلطات إلى القيام بومضات توعوية حول الأكلات الصحية إلى جانب توجيه نفقات الدعم نحو مواد غذائية صحية مقابل خفض نفقات الدعم بالنسبة للمواد غير الصحية لخلق سلوك جديد لدى التونسيين يحفز على تناول الأغذية الصحية.

وقال عبيد إن القضاء على المشاكل الصحية والتقليص من النفقات العالية الموجهة للكشف عن الأمراض والتدخلات الطبية والأدوية ينطلق عبر تغيير نمط الاستهلاك التونسيين نحو نظام غذائي صحي لا يتسبب في الأمراض.

من جانبه، دعا الطبيب المختص في الطب الباطني عماد غربال المصابين بأمراض مزمنة تحتم عليهم تناول الدواء بشكل منتظم خلال كامل اليوم بضرورة استشارة أطبائهم قبل صيام رمضان، حتى لو شعروا أنهم قادرون على الصيام.

ويتعين على المصابين بأمراض مزمنة الراغبين في الصيام الخضوع للتقييم الطبي قبل بدء الصوم عن طريق قياس ضغط الدم والوزن وإجراء تقييم بيولوجي لفحص نسبة السكر في الدم والكوليسترول ووظائف الكلى وغيرها.

وقال غربال ل(وات) إنه في صورة عدم احترام المريض لموعد تناول دوائه أو التقليص من جرعات الدواء في اليوم بسبب الصيام قد يتسبب في مضاعفات خطيرة على صحته خاصة بالنسبة للمصابين بالسكري والقصور الكلوي.

كما حذّر من مخاطر تعكّر صحّة المصابين بأمراض مزمنة تتطلّب شرب كميات هامة من الماء على غرار المرضى المصابين بتقرّح المعدة والقصور الكلوي من تأثيرات الصيام، داعيا إياهم إلى استشارة الطبيب قبل الشروع في الصوم.



