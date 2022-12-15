كأس العالم 2022 - نجما باريس سان جيرمان ميسي ومبابي ... وجها لوجه في الصراع على اللقب

وضع فوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على نظيره المغربي (2-صفر) المهاجم كيليان مبابي في مواجهة نارية مع زميله بفريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي الأحد المقبل على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم قطر 2022.

وينتظر أن تشكّل المواجهة اهتماماً وزخماً إعلامياً كبيراً كونها المباراة النهائية، وفي وجود مجموعة كبيرة من النجوم، ووسط تحدٍ خاص بين ميسي ومبابي.

ويسعى ميسي /35 عاماً/ لنهاية تاريخية سعيدة لمسيرته مع منتخب الأرجنتين، وختام رائع لمشاركاته في كأس العالم، تلك البطولة التي لم يحظ بلقبها، بينما يعمل مبابي للمُساهمة مع منتخب بلاده للحفاظ على لقب النسخة الماضية (روسيا 2018).

وما يضاعف من الشغف الجماهيري لنهائي كأس العالم قطر 2022، متابعة التحدي الخاص بين النجمين خاصة أنهما يتصدّران قائمة الهدّافين (5 أهداف) لكل منهما، بينما يظهر في الخلف أوليفييه جيرو مهاجم فرنسا بـ (4 أهداف).

وكان ميسي قد وصل لشباك منافسيه ثلاث مرات بركلات الجزاء من مجموع أهدافه الخمس في المونديال إلى جانب ثلاث تمريرات حاسمة قدّمها لزملائه على طبق من ذهب.

وبالأهداف الخمس التي أحرزها ميسي حتى الآن يكون قد تصدّر قائمة الهدّافين التاريخيين لمنتخب بلاده في كأس العالم بوصوله للهدف الحادي عشر في مسيرته بالمونديال التي بدأت في نسخة ألمانيا 2006.

ويتقاسم نجم الأرجنتين الرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضاً لمباريات كأس العالم مع نجم المنتخب الألماني السابق لوثر ماتيوس ولكل 25 مباراة.

وفي ظل غياب كريم بنزيمه نجم المنتخب الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني بداعي الإصابة، تحوّلت الأنظار نحو كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان باعتباره الأبرز الذي يمكنه فك الطلاسم الدفاعية للخصوم، ليثبت قدرته الفائقة في المراوغة والتسديد واقتناص أنصاف الفرص ليهز شباك الدنمارك مرتين في مرحلة المجموعات، وبولونيا في دور الـ16، فضلاً عن هدف آخر في شباك أستراليا في أولى مباريات فرنسا بالمونديال.

وقبل خوض المباراة النهائية مع المنتخب الأرجنتيني تمكن مبابي من إحراز 9 أهداف في مشواره بكأس العالم حتى الآن، بعدما سبق له تسجيل 4 أهداف في المونديال الماضي بروسيا، ليتفوق على بيليه في عدد الأهداف التي أحرزها كل منهما قبل سن /24 عاماً/، بينما الفرصة مواتية للمهاجم الفرنسي الشاب للفوز باللقب ليُصبح أول لاعب بعد بيليه في عام 1962 يفوز بكأس العالم مرتين في سن /23 عاماً/.

وفي سياق الهدّافين التاريخيين لمنتخب فرنسا بكأس العالم يحتل مبابي المركز الثاني، متأخراً بفارق 4 أهداف عن جوست فونتين المتصدر، الذي أحرز 13 هدفاً في المونديال، جاءت جميعها بنسخة المسابقة عام 1958 بالسويد.

نهائي كأس العالم قطر 2022 سيكون مواجهة من العيار الثقيل ستكتب التاريخ لأحد النجمين البارزين ليونيل ميسي أو كيليان مبابي، وستكون الأنظار شاخصة نحو لاعبي باريس سان جيرمان للاستمتاع بالتحدي الخاص بينهما.



