ايام قرطاج السنمائية - اقتناء التذاكر بداية من 30 اكتوبر

اعلنت الهيئة المنظمة لايام قرطاج السينمائية في بلاغ ان اقتناء تذاكر افلام الدورة ال32 التي ستقام من 30 اكتوبر الى 6 نوفمبر سينطلق يوم السبت 30 اكتوبر سواء عبر الانترنات او بصفة مباشرة عبر جميع الشبابيك المخصصة لذلك.واوضحت انه في صورة اقتناء التذاكر الكترونيا فانه يمكن لكل شخص شراء تذاكر كامل ايام الدورة على ان لا يتجاوز ذلك 3 تذاكر للفيلم الواحد. كما يحق لكل فرد في صورة اختياره الاقتناء المباشر، اقتناء التذاكر الخاصة بالافلام التي ستعرض في نفس اليوم او في الغد على ان لا يتجاوز ايضا 3 تذاكر للفيلم الواحد.واشارت الهيئة المنظمة الى ان طاقة الاستيعاب في قاعات العرض حددت ب50 بالمائة داعية الى ضرورة احترام البروتوكول الصحي والاستظهار بما يثبت تلقي التلقيح المضاد لفيروس الكورونا.وقد حددت اسعار التذاكر بدينارين بالنسبة للتلاميذ والطلبة و3 دنانير للعموم.