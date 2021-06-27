"صمت القصور" لمفيدة التلاتلي في صدارة قائمة 100 أفضل فيلم عربي عن المرأة

تم اختيار فيلم "صمت الصور" للمخرجة السسينمائية التونسية الراحلة مفيدة التلاتلي في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة.وتم اختيار هذه القائمة من قبل أكثر من خمسين ناقد سينمائي من مصر والعالم العربي. وتم الكشف عن هذه القائمة أمس خلال فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لفيلم المرأة الملتئمة من 24 إلى 29 جوان الحالي.وجاء فيلم "صمت القصور" (إنتاج سنة 1994) بطولة هند صبري في المرتبة الأولى ضمن نتائج استفتاء أفضل 100 فيلم عن المرأة، دام أربعة أشهر وأشرف عليه الناقد كمال رمزي. وشارك في الاستفتاء 22 ناقدة و48 ناقدًا وتضمن 72 فيلمًا تتحدث عن المرأة من إخراج مخرجين رجال في مقابل 28 مخرجة، من بين هذه الأعمال السينمائية 14 فيلمًا لفاتن حمامة منها 7 للمخرج هنري بركات الذي يعد أكثر المخرجين حضورا في القائمة، و6 أفلام لمحمد خان وخمسة لصلاح أبو سيف.وتضمنت قائمة الأفلام التي خضعت لاختيارات النقاد 1421 فيلماً روائياً طويلاً عن المرأة، منها 946 فيلماً من مصر، 110 أفلام من سوريا و90 فيلماً من المغرب و64 فيلماً من العراق و55 فيلماً من لبنان و53 فيلماً من الجزائر و47 فيلماً من تونس و29 فيلماً من فلسطين و15 فيلماً من الأردن، إلى جانب 3 أفلام من السعودية، وفيلمين من كل من اليمن والإمارات والبحرين وليبيا، وشاركت كل من الكويت وسلطنة عمان والسودان بفيلم واحد.