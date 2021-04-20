الرابطة 1- مباراة الدربي يوم 5 ماي القادم

وات - سيقام دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم الاربعاء 5 ماي القادم برادس بداية من الساعة 13 و30 دقيقة.
وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 5 ماي
في رادس - س 13 و30
النادي الافريقي - الترجي الرياضي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - النجم الساحلي
في باجة - س 13 و30
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي
في القيروان - س 13 و30
شبيبة القيروان - النادي البنزرتي
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - مستقبل سليمان
في تطاوين - س 13 و30
اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري
وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
الاربعاء 5 ماي
في رادس - س 13 و30
النادي الافريقي - الترجي الرياضي
في باردو - س 13 و30
الملعب التونسي - النجم الساحلي
في باجة - س 13 و30
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
في المهدية - س 13 و30
مستقبل الرجيش - نجم المتلوي
في القيروان - س 13 و30
شبيبة القيروان - النادي البنزرتي
في صفاقس - س 13 و30
النادي الصفاقسي - مستقبل سليمان
في تطاوين - س 13 و30
اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري
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