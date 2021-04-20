الرابطة 1- مباراة الدربي يوم 5 ماي القادم

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سيقام دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي يوم الاربعاء 5 ماي القادم برادس بداية من الساعة 13 و30 دقيقة.وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:في رادس - س 13 و30النادي الافريقي - الترجي الرياضيفي باردو - س 13 و30الملعب التونسي - النجم الساحليفي باجة - س 13 و30الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردانفي المهدية - س 13 و30مستقبل الرجيش - نجم المتلويفي القيروان - س 13 و30شبيبة القيروان - النادي البنزرتيفي صفاقس - س 13 و30النادي الصفاقسي - مستقبل سليمانفي تطاوين - س 13 و30اتحاد تطاوين - الاتحاد المنستيري