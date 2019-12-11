النواب يرفضون تحميل السائح الأجنبي دفع معلوم 30 أورو عند دخول تونس

Mercredi 11 Decembre 2019
وات - رفض النواب، خلال جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء، توظيف معلوم بقيمة 30 أورو يتحمله السائح الأجنبي لدى دخوله البلاد باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.
وعارض النواب، خلال تصويتهم على الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2020، هذا المقترح، الذي ينص على "احداث معلوم بمناسبة دخول البلاد التونسية يتحمله كل سائح أجنبي ... باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.
ويدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقررها وزير المالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند دخول المسافر".
وأكد النائب، محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)، أحد الأطراف المقترحة للفصل، ضرورة المصادقة على الفصل في اطار المعاملة بالمثل في مجال التأشيرات.
غير أن النائب هشام بن أحمد، اعتبر المقترح غير مجد لتونس من الناحية الاقتصادية "بل على العكس سيؤثر على القطاع وسيقلص من عدد السياح". وأعرب عن أمله في المقابل في فتح الأجواء أمام الرحلات ذات الكلفة المخفضة قصد مزيد تشغيل كافة المطارات وتنشيط الجهات الداخلية بالخصوص.
كما رفض النواب، خلال الجلسة ذاتها، عددا من المقترحات من ضمنها احداث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم.
وأسقطوا فصولا أخرى دون اللجوء الى التصويت عليها.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصول الأصلية 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس الاثنين، وخصص أشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء للتصويت على المقترحات الاضافية.
وعارض النواب، خلال تصويتهم على الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2020، هذا المقترح، الذي ينص على "احداث معلوم بمناسبة دخول البلاد التونسية يتحمله كل سائح أجنبي ... باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.
ويدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقررها وزير المالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند دخول المسافر".
وأكد النائب، محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)، أحد الأطراف المقترحة للفصل، ضرورة المصادقة على الفصل في اطار المعاملة بالمثل في مجال التأشيرات.
غير أن النائب هشام بن أحمد، اعتبر المقترح غير مجد لتونس من الناحية الاقتصادية "بل على العكس سيؤثر على القطاع وسيقلص من عدد السياح". وأعرب عن أمله في المقابل في فتح الأجواء أمام الرحلات ذات الكلفة المخفضة قصد مزيد تشغيل كافة المطارات وتنشيط الجهات الداخلية بالخصوص.
كما رفض النواب، خلال الجلسة ذاتها، عددا من المقترحات من ضمنها احداث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم.
وأسقطوا فصولا أخرى دون اللجوء الى التصويت عليها.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق على الفصول الأصلية 39 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمس الاثنين، وخصص أشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء للتصويت على المقترحات الاضافية.
1 de 1 commentaires pour l'article 194170
En continu
- Hier 20:54 لقد وقعوا في الفخ!!!!!
- Hier 19:45 إعلان الرياض.. تمسك بالوحدة الخليجية (وثيقة)
- Hier 19:37 المهدي الشيوعي المنتظر..
- Hier 16:23 كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الاخيرة
- Hier 12:24 العاهل السعودي يستقبل رئيس وزراء قطر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:49
|
13°
|16°
|% 71
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|16°-12
|16°-11
|17°-11
|19°-14
|19°-11
Follow @babnet_Tunisie
(118 547) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 166) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 882) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 485) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 510) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 541) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 479) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 939) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 186) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 851) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 100) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 935) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 029) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 136) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 434) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 356) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 950) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 815) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 577) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 314) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
Par:Nouri (Switzerland )
Sur:أردوغان يبدي استعداده لإرسال جنود إلى ليبيا إذا تلقى طلبا من حكومة السراج