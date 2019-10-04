الشاهد يستقبل رئيسة بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات

Vendredi 04 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن البعثة الدولية لمركز كارتر لمراقبة الانتخابات إلى تونس.وبينت رئيسة البعثة تانا دي زولويتا في تصريح اعلامي أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان فرصة للتباحث حول عديد المسائل من أهمها الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتقدم المسار الديمقراطي في تونس.وأضافت دي زولويتا "قدمنا لرئيس الحكومة لمحة عن مهمة البعثة في تونس والتي تتكون من 90 ملاحظا سيراقبون عملية الاقتراع في مختلف مكاتب التصويت في ولايات الجمهورية خلال الانتخابات التشريعية القادمة والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".ونوهت رئيسة البعثة الدولية لمركز كارتر لمراقبة الانتخابات إلى تقدم المسار الديمقراطي في تونس الذي يتابعه كل العالم مضيفة أنها كإيطالية تعتبر أن هذا المسار "مهم في بلد صديق".