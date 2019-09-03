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السيرة الذاتية للمترشّح سيف الدين مخلوف

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
وات - ولد سيف الدين مخلوف المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن إئتلاف الكرامة في 12 أوت 1975 بتونس.
وهو محامي منذ سنة 2009 ومرسم لدى الاستئناف منذ 2011، وهو حاصل على الماجستير في علوم الإجرام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
كما تحصل على شهادة في التحكيم التجاري الدولي.
شارك مخلوف في مراقبة انتخابات 2011 و2014 ضمن مرصد ملاحظة الانتخابات التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

وشارك في كافة التظاهرات التي قادها المحامون أيام الثورة، وهو مؤسس لإئتلاف الكرامة في جانفي 2019 رفقة عدد من شباب الثورة والمناضلين والشخصيات الوطنية ويشغل حاليا خطة ناطق باسم الإئتلاف.
وهو متزوج وأب لطفل واحد.

  
  
     
  
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