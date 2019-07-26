وزارة الداخلية تقر خططا أمنية استثنائية لتأمين موكب جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Vendredi 26 Juillet 2019
وات - ستتولى مصالح وزارة الداخلية، بمناسبة الجنازة الرسمية لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي غدا السبت، اتخاذ احتياطات استثنائية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين في مختلف المسالك.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنها تولت وضع خطط أمنية استثنائية لتأمين كل الفعاليات ذات العلاقة، منذ الإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الخميس بالمستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك عبر تأمين محيط المستشفى العسكري والقصر الرئاسي بقرطاج والمنافذ والمسالك المؤدية إليهما.
وأضافت أن مصالحها تولت تأمين ومرافقة موكب نقل جثمان رئيس الجمهورية الراحل من المستشفى العسكري إلى القصر الرئاسي بقرطاج، إضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة باستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالحدث والخطط الأمنية الاستثنائية، بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
وأكدت وزارة الداخلية على جاهزية أفرادها ويقظتهم في تأمين جميع المهام الموكولة لهم، داعية المواطنين إلى التفهم والتجاوب مع الترتيبات الأمنية الخاصة بهذا الحدث.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنها تولت وضع خطط أمنية استثنائية لتأمين كل الفعاليات ذات العلاقة، منذ الإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الخميس بالمستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك عبر تأمين محيط المستشفى العسكري والقصر الرئاسي بقرطاج والمنافذ والمسالك المؤدية إليهما.
وأضافت أن مصالحها تولت تأمين ومرافقة موكب نقل جثمان رئيس الجمهورية الراحل من المستشفى العسكري إلى القصر الرئاسي بقرطاج، إضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة باستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات الدولية والإقليمية.
وبينت أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالحدث والخطط الأمنية الاستثنائية، بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
وأكدت وزارة الداخلية على جاهزية أفرادها ويقظتهم في تأمين جميع المهام الموكولة لهم، داعية المواطنين إلى التفهم والتجاوب مع الترتيبات الأمنية الخاصة بهذا الحدث.
En continu
- Hier 21:09 أردوغان: السبسي سيظل يُذكر بخدماته لتونس
- Hier 20:45 اليوم نعلنها للعالم! لقد أفلتت ثورتنا..
- Hier 18:17 عباس يعلن الحداد 3 أيام إثر رحيل السبسي
- Hier 18:11 تونس الصغيرة، تعطي الدروس الكبيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:15
|19:33
|16:16
|12:33
|05:20
|03:36
|
40°
|41°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|41°-28
|37°-24
|33°-22
|33°-22
|34°-22
Follow @babnet_Tunisie
(129 564) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 908) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 567) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 502) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 60 775) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 54 293) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 723) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 301) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 46 000) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 830) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 639) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 300) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 43 968) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 41 632) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 126) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 468) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 39 949) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 38 774) البيان الفضيحة..
( 37 666) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 37 008) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع فيديو : عبير موسي تنفي مقاطعتها لجنازة الباجي و تتهم الصفحات المأجورة