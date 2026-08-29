حمام الأنف : ضبط سيارة إسعاف تابعة لمصحة خاصة محملة بالمخدرات

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف واثر كميات محكم، من ضبط سيارة إسعاف تابعة لإحدى المصحات الخاصة، بعد أن تبيّن استخدامها لنقل وتوزيع وترويج المواد المخدرة، حيث أُلقي القبض على السائق ومرافقه وشخص ثالث.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيهم عمدوا إلى اتخاذ سيارة الإسعاف غطاءً لنشاطهم المستمر في تعاطي المخدرات وترويجها، مراهنين على طبيعة السبارة الطبية لتفادي الشبهات وتسهيل تحركاتهم بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية.وبناءً على التحريات الميدانية والمتابعة الدقيقة، نجحت الوحدات الأمنية في محاصرة السيارة وضبط المتورطين والتجهيزات والمواد المخدرة المحملة على متنها والتى كانت مخيفة باحكام وقد أُحيل الملف والمظنون فيهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .