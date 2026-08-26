فيديو اليوم ...مواطنة توزع قوارير المياه المعدنية على المرضى في مستشفى صالح عزيز

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بادرة إنسانية مؤثرة قامت بها مواطنة تمثلت في توزيع قوارير من المياه المعدنية على المرضى والزائرين بـمستشفى صالح عزيز.وظهرت المواطنة في الفيديو وهي تتنقل بين المرضى لتوزيع قوارير المياه، في وقت تشهد فيه السوق اضطرابا في التزود بالمياه المعدنية المعلبة، ما أثار إعجاب وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وتأتي هذه المبادرة في ظل الأزمة الظرفية التي تشهدها السوق، حيث أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنّعي المشروبات غير الكحولية أن الاضطراب الحالي في تزويد السوق بالمياه المعدنية يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب، الذي ناهز 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد.وأوضحت الغرفة أن هذا الوضع تزامن أيضا مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، مما تسبب في توقف بعض وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة وأثر على نسق الإنتاج والتزويد.وأكدت أن هذه العوامل أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه خلال فصل الشتاء لتغطية حاجيات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي.وفي انتظار عودة التزويد إلى نسقه العادي، جاءت مبادرة المواطنة في مستشفى صالح عزيز لتلفت الأنظار إلى روح التضامن والتكافل، خاصة مع المرضى الذين يحتاجون إلى الماء في ظل الظروف الصحية والاستثنائية الحالية.