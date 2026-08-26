شهدت، اليوم الأربعاء 26 أوت، إحدى المساحات التجارية بمنطقة رياض الأندلس من ولاية أريانة حالة من الفوضى والتدافع بين المواطنين، في محاولة للظفر بـ"ستيكة" من المياه، في مشهد يعكس تداعيات أزمة المياه المعلبة المتواصلة.وأثار مقطع فيديو يوثق الحادثة موجة من التفاعلات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استهجن عدد من النشطاء ما وصفوه بـاللهفة والتهافت على اقتناء المياه، في حين حمّل آخرون المسؤولية للسلطات، معتبرين أنها عاجزة عن ضمان انتظام التزويد، ومتّهمين إياها بالوقوف موقف المتفرج إزاء أزمة تتفاقم يومًا بعد يوم.