فيديو اليوم ...تدافع معجبات لاستقبال الفنان الشامي بمطار قرطاج قبل حفله في مهرجان بنزرت
حظي الفنان السوري الشامي باستقبال جماهيري لافت لدى وصوله، فجر اليوم، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث تجمعت أعداد كبيرة من المعجبات لاستقباله والتقاط الصور التذكارية معه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حالة من التدافع بين الحاضرات في محيط الفنان، فيما تدخل مرافقيه لتأمين خروجه من المطار وسط إجراءات تنظيمية.
ويأتي وصول الشامي إلى تونس استعدادا لإحياء حفل فني ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي، المقرر تنظيمه مساء الأحد .
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة حالة من التدافع بين الحاضرات في محيط الفنان، فيما تدخل مرافقيه لتأمين خروجه من المطار وسط إجراءات تنظيمية.
ويأتي وصول الشامي إلى تونس استعدادا لإحياء حفل فني ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي، المقرر تنظيمه مساء الأحد .
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