بعد تدوينة جديدة لصلاح مصباح.. جدل واسع على مواقع التواصل بسبب هجومه على لطفي بوشناق
أثارت تدوينة جديدة نشرها الفنان التونسي صلاح مصباح موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجّه فيها انتقادات حادة إلى الفنان لطفي بوشناق، متحدثا عن مبلغ 48 ألف دينار، ومؤكدا أنه مستعد لكشف ما لديه خلال "حصة خاصة" على إحدى القنوات، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الموضوع.
وقال صلاح مصباح في تدوينته: "هيّا تلمّوا و لمّوا 48000 دينار، باش نعمل حصّة خااااصة بيه في قناة محترمة... ولمعلوماتكم، راهو هو المشوي منّي."، في تدوينة أعادت إلى الواجهة الخلاف المتواصل بين الفنانين خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد صلاح مصباح من أبرز الأصوات التي برزت في الساحة الفنية التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي، وحقق شهرة من خلال عدد من الأغاني الوطنية والعاطفية، كما عُرف بحضوره الإعلامي ومواقفه المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، والتي كثيرا ما تثير نقاشا واسعا على منصات التواصل.
في المقابل، يُعتبر لطفي بوشناق أحد أبرز الفنانين العرب، إذ يمتد مساره الفني لأكثر من أربعة عقود، قدّم خلالها عشرات الأعمال التي حققت نجاحا في تونس والعالم العربي، واعتلى أهم المسارح الدولية، كما تقلد مهام سفير للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، ويُعرف بابتعاده في الغالب عن الدخول في سجالات علنية مع زملائه.
تفاعل واسع على فيسبوكوخلفت تدوينة صلاح مصباح مئات التعليقات، غلب عليها انتقاد مضمون التدوينة والدعوة إلى وضع حد للخلافات الشخصية بين الفنانين.
ورأى عدد كبير من المعلقين أن المقارنة بين الفنانين غير مطروحة، معتبرين أن لطفي بوشناق يمتلك مسيرة فنية راسخة ومكانة كبيرة لدى الجمهور، فيما دعا آخرون صلاح مصباح إلى التركيز على أعماله الفنية بدل مهاجمة زملائه.
ومن بين التعليقات المتداولة:
* "لطفي بوشناق يا جبل ما يهزك ريح."
* "الفنان الكبير لطفي بوشناق مبدع ومتربي وعمره ما جبد على حد."
* "كنت نحب فن صلاح مصباح، لكن للأسف لم نعد نسمع منه إلا مهاجمة زملائه."
* "الفن رسالة، والخلافات الشخصية لا تخدم صورة الفنان."
في المقابل، عبّر عدد محدود من المتابعين عن دعمهم لصلاح مصباح، معتبرين أن من حقه الرد إذا كانت لديه معطيات يريد كشفها، بينما دعا آخرون إلى انتظار أي توضيحات أو تصريحات رسمية قبل إصدار الأحكام.
ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي تعليق أو رد من الفنان لطفي بوشناق بشأن ما ورد في تدوينة صلاح مصباح، لتبقى القضية محل تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال صلاح مصباح في تدوينته: "هيّا تلمّوا و لمّوا 48000 دينار، باش نعمل حصّة خااااصة بيه في قناة محترمة... ولمعلوماتكم، راهو هو المشوي منّي."، في تدوينة أعادت إلى الواجهة الخلاف المتواصل بين الفنانين خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد صلاح مصباح من أبرز الأصوات التي برزت في الساحة الفنية التونسية منذ ثمانينات القرن الماضي، وحقق شهرة من خلال عدد من الأغاني الوطنية والعاطفية، كما عُرف بحضوره الإعلامي ومواقفه المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، والتي كثيرا ما تثير نقاشا واسعا على منصات التواصل.
في المقابل، يُعتبر لطفي بوشناق أحد أبرز الفنانين العرب، إذ يمتد مساره الفني لأكثر من أربعة عقود، قدّم خلالها عشرات الأعمال التي حققت نجاحا في تونس والعالم العربي، واعتلى أهم المسارح الدولية، كما تقلد مهام سفير للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، ويُعرف بابتعاده في الغالب عن الدخول في سجالات علنية مع زملائه.
تفاعل واسع على فيسبوكوخلفت تدوينة صلاح مصباح مئات التعليقات، غلب عليها انتقاد مضمون التدوينة والدعوة إلى وضع حد للخلافات الشخصية بين الفنانين.
ورأى عدد كبير من المعلقين أن المقارنة بين الفنانين غير مطروحة، معتبرين أن لطفي بوشناق يمتلك مسيرة فنية راسخة ومكانة كبيرة لدى الجمهور، فيما دعا آخرون صلاح مصباح إلى التركيز على أعماله الفنية بدل مهاجمة زملائه.
ومن بين التعليقات المتداولة:
* "لطفي بوشناق يا جبل ما يهزك ريح."
* "الفنان الكبير لطفي بوشناق مبدع ومتربي وعمره ما جبد على حد."
* "كنت نحب فن صلاح مصباح، لكن للأسف لم نعد نسمع منه إلا مهاجمة زملائه."
* "الفن رسالة، والخلافات الشخصية لا تخدم صورة الفنان."
في المقابل، عبّر عدد محدود من المتابعين عن دعمهم لصلاح مصباح، معتبرين أن من حقه الرد إذا كانت لديه معطيات يريد كشفها، بينما دعا آخرون إلى انتظار أي توضيحات أو تصريحات رسمية قبل إصدار الأحكام.
ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي تعليق أو رد من الفنان لطفي بوشناق بشأن ما ورد في تدوينة صلاح مصباح، لتبقى القضية محل تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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