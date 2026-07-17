Avec sa campagne « Yalla Jaw », Orange Tunisie renouvelle son soutien aux festivals d'été

Communiqué de Presse -

À l'occasion de lalance sa campagneet réaffirme son engagement en faveur de laen renouvelant son partenariat avec trois festivals emblématiques : le), le) et le).À travers ces partenariats,confirme sa volonté de soutenir desqui rassemblent, font rayonner leet rendent laaccessible au plus grand nombre.Au-delà de son métier d'poursuit donc son engagement aux côtés despour contribuer au rayonnement de laet offrir aux différents publics des moments de partage et de convivialité tout au long de l'souhaite une excellente édition aux, auxainsi qu'à l'ensemble desqui feront vivre ces