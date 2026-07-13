Nomination de M. Adil CHBANI au poste de Directeur Général d’Attijari Assurance

Communiqué de Presse -

À propos d’Attijari Assurance Tunisie



Fondée en 2012 sous l’impulsion du Groupe Wafa Assurance et d’Attijari bank Tunisie, Attijari Assurance Tunisie s’affirme comme une référence incontournable du marché de l’assurance vie tunisien, avec 13 % de part de marché, 168,5 millions de dinars de chiffre d’affaires, près d’un milliard de dinars d’encours gérés et plus de 530 000 contrats en 2025.



À propos de Wafa Assurance



Fondée en 1972, Wafa Assurance est le premier assureur en Afrique, hors Afrique du Sud. Filiale d’Al Mada et d’Attijariwafa Bank, premier groupe bancaire et financier du Maghreb et d’Afrique, le Groupe est présent dans sept pays africains, en assurance vie comme en assurance non-vie, et a réalisé 4,8 milliards de dinars de primes émises brutes consolidées en 2025. Acteur engagé de l’inclusion et de l’innovation assurantielle, il porte une vocation panafricaine inscrite au cœur de son projet d’entreprise.

Attijari Assurance Tunisie, filiale du Groupe Wafa Assurance, annonce la nomination deau poste de, dont la prise de fonction est effective depuis leM. Adil Chbani succède à, dont l’action à la tête de la compagnie a contribué à consolider sa position sur le marché tunisien. Sa nomination s’inscrit dans une dynamique de continuité et de renforcement du leadership de la filiale.Fort de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans la finance, l’assurance et le développement commercial, M. Adil Chbani a occupé des fonctions de direction générale au sein de grands groupes bancaires et d’assurance de référence. Spécialiste reconnu de la bancassurance, il dispose également d’une solide expertise en asset management, en leasing et en gestion de patrimoine.Tout au long de son parcours, il a piloté des projets de restructuration, de lancement d’activités et de conquête de parts de marché, en s’appuyant sur un leadership stratégique et une réelle capacité à fédérer les équipes autour d’une vision claire.Formé aux États-Unis, titulaire d’un diplôme d’Ingénieur et d’un MBA, il a développé une approche du leadership alliant rigueur analytique, vision stratégique et capacité d’exécution.Dans ses nouvelles fonctions, M. Adil Chbani aura pour mission de poursuivre la dynamique de développement de la compagnie, de renforcer son positionnement sur le marché et d’accompagner ses ambitions de croissance et d’innovation, en cohérence avec la stratégie du groupe.