JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:10 Tunis

Ooredoo Tunisie renouvelle son engagement en faveur de la culture en devenant Sponsor Officiel du Festival International de Carthage pour la cinquième année consécutive

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4bb86ac981f6.27930470_mjpkhofneiqlg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Juillet 2026 - 15:10 Lecture 1 min, 20 sec
      
Communiqué de Presse - Pour la cinquième année consécutive, Ooredoo Tunisie, leader des télécommunications en Tunisie, annonce avec fierté le renouvellement de son partenariat en tant que Sponsor Officiel du prestigieux Festival International de Carthage, réaffirmant ainsi son engagement durable en faveur de la promotion de la culture et de la scène artistique tunisiennes.

Véritable rendez-vous incontournable de l’été tunisien, le Festival International de Carthage célèbre la créativité, la diversité et l’excellence artistique, en réunissant chaque année des artistes de renommée internationale et des milliers de spectateurs dans le cadre exceptionnel de l’Amphithéâtre romain de Carthage.


À l’occasion de sa 60ᵉ édition, le Festival promet une nouvelle saison riche en émotions, mettant à l’honneur la diversité et la richesse des expressions artistiques tunisiennes, arabes et internationales. Ce partenariat reflète pleinement la vision d’Ooredoo, qui consiste à rapprocher les individus non seulement grâce à la technologie, mais également à travers les émotions, les expériences et les grands moments culturels qui les rassemblent.


À cette occasion, Eyas Assaf, Chief Executive Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Notre partenariat renouvelé avec le Festival International de Carthage reflète notre engagement constant en faveur du patrimoine culturel tunisien, tout en célébrant le talent et la créativité qui font la richesse de notre pays. Nous sommes fiers d’accompagner ce festival d’exception pour la cinquième année consécutive et invitons tous les Tunisiens à vivre une nouvelle édition inoubliable. »

À travers ce partenariat renouvelé, Ooredoo réaffirme une nouvelle fois son engagement en faveur du patrimoine culturel tunisien et sa volonté de contribuer au succès continu de l’un des événements artistiques les plus emblématiques du pays.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332478

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Por - Spa | | beIN Sports
 WC 2026  01:00 Usa - Bel | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 جويلية 2026 | 21 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:44
16:16
12:31
05:06
03:16
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
5.55 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
36°-25
36°-24
38°-25
40°-27
  • Avoirs en devises 24539,6
  • (03/07)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,37608 DT
  • (03/07)
  • 1 $ = 2,95863 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/07)     1161,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/07)   29295 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>