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Orange Tunisie lance la 3ème édition du Challenge PFE pour accompagner les talents de demain

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Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Juillet 2026 - 17:12 Lecture 1 min, 55 sec
      
Communiqué de Presse - Forte du succès des précédentes éditions, Orange Tunisie a organisé la troisième édition de son Challenge PFE (Projet de Fin d'Études), une initiative devenue un rendez-vous incontournable pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et encourager l'innovation.

L'édition 2026 a débuté avec la diffusion du PFE Book auprès des universités partenaires et sur les réseaux sociaux d'Orange Tunisie, permettant aux étudiants de découvrir les sujets de stages proposés. Cette campagne a suscité un fort engouement et a abouti à la sélection de 143 stagiaires, retenus pour leur potentiel, leur motivation et la qualité de leurs candidatures.


Tout au long de leur stage, les participants ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé à travers plusieurs ateliers de développement personnel et professionnel. Les formations ont notamment porté sur la préparation du pitch de soutenance, la communication interpersonnelle et la gestion du stress, afin de renforcer leurs compétences techniques et comportementales.


À l'issue d'une première phase d'évaluation, 21 stagiaires ont été présélectionnés pour présenter leurs projets devant un jury composé d'experts d'Orange Tunisie. Sept finalistes ont ensuite été retenus pour la grande finale, organisée en présence du Directeur Général, des membres du Comité Exécutif, d'experts métiers, de collaborateurs de l'entreprise ainsi que de représentants des universités partenaires.

La cérémonie de clôture a permis de récompenser les trois meilleurs projets, distingués pour leur qualité, leur originalité et leur pertinence, mettant une nouvelle fois en lumière le dynamisme et le potentiel d'innovation de la jeunesse tunisienne.

À cette occasion, Habib Latrach, Directeur des Ressources Humaines d'Orange Tunisie, a déclaré :" À travers cette troisième édition du Challenge PFE, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner les jeunes talents dans leur parcours académique et professionnel en leur offrant un environnement stimulant, propice à l'innovation, à l'apprentissage et au développement de leurs compétences. Au fil des éditions, le Challenge PFE est devenu un véritable tremplin pour les étudiants, leur permettant de valoriser leurs projets, de développer leur potentiel et de se préparer aux défis du monde professionnel. Il incarne pleinement l'engagement d'Orange Tunisie en faveur de la jeunesse et de l'employabilité."

Fort du succès de cette troisième édition, Orange Tunisie donne d'ores et déjà rendez-vous aux étudiants pour la quatrième édition du Challenge PFE, avec l'ambition de continuer à révéler les talents de demain et à soutenir les projets innovants qui contribueront à construire le futur.
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