تأجيل النظر في قضية الصحفي زياد الهاني إلى 19 جوان الجاري
قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الصحفي والإعلامي زياد الهاني إلى جلسة يوم 19 جوان الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية قد شرعت، اليوم الجمعة، في النظر في ملف القضية المتعلق بالطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حق الهاني، والقاضي بسجنه لمدة عام واحد.
وتعود أطوار القضية إلى قرار النيابة العمومية فتح بحث عدلي في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة علمية انتظمت بإحدى كليات الحقوق.
وخلال جلسة اليوم، لم يمثل زياد الهاني أمام هيئة المحكمة، حيث تم إعلام الدائرة بأنه رفض مغادرة سجن إيقافه للمثول أمام الجلسة.
وقررت المحكمة إثر ذلك تأخير النظر في القضية إلى 19 جوان 2026 لمواصلة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.
وكانت الدائرة الجناحية قد شرعت، اليوم الجمعة، في النظر في ملف القضية المتعلق بالطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حق الهاني، والقاضي بسجنه لمدة عام واحد.
وتعود أطوار القضية إلى قرار النيابة العمومية فتح بحث عدلي في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة علمية انتظمت بإحدى كليات الحقوق.
وخلال جلسة اليوم، لم يمثل زياد الهاني أمام هيئة المحكمة، حيث تم إعلام الدائرة بأنه رفض مغادرة سجن إيقافه للمثول أمام الجلسة.
وقررت المحكمة إثر ذلك تأخير النظر في القضية إلى 19 جوان 2026 لمواصلة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.
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