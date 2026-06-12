تأجيل النظر في قضية الصحفي زياد الهاني إلى 19 جوان الجاري

قررتتأخير النظر في القضية المرفوعة ضدإلى جلسة يوموكانت الدائرة الجناحية قد شرعت، اليوم الجمعة، في النظر في ملف القضية المتعلق بالطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حق الهاني، والقاضي بسجنه لمدةوتعود أطوار القضية إلى قرارفتح بحث عدلي في حق الصحفي زياد الهاني على خلفية تصريحات أدلى بها خلالانتظمت بإحدىوخلال جلسة اليوم، لم يمثل زياد الهاني أمام هيئة المحكمة، حيث تم إعلام الدائرة بأنهللمثول أمام الجلسة.وقررت المحكمة إثر ذلك تأخير النظر في القضية إلىلمواصلة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف.