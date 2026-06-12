موقع فيسبوك معطل عالمياً.

تعرضت منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" التابعة لشركة "ميتا" لعطل مفاجئ، الخميس، ما تسبب في صعوبة وصول ملايين المستخدمين إلى خدماتها حول العالم.وأظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في تتبع الأعطال الرقمية ارتفاعا حادا في بلاغات المستخدمين الذين واجهوا مشكلات أثناء محاولة استخدام "فيسبوك" عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.كما أبلغ مستخدمون عن مشكلات مماثلة في الوصول إلى "إنستغرام"، إضافة إلى تعطل بعض خدمات "واتساب" خصوصا على نسخة سطح المكتب.ولم تصدر شركة "ميتا" تعليقا فوريا بشأن سبب العطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل.وتداول مستخدمون على منصات التواصل الأخرى شكاوى بشأن توقف تحميل الصفحات، وصعوبة تسجيل الدخول، وانقطاع الرسائل والخدمات المرتبطة بالتطبيقات الثلاثة.