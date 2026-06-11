تلفاز 100'' (254 صم) لكأس العالم 2026: الخيار المثالي للمساحات الكبيرة وتجربة مشاهدة استثنائية
مع اقتراب كأس العالم 2026 والمواعيد الكروية الكبرى، تستعدّ المقاهي والفنادق لاستقبال جمهور متزايد باستمرار. وفي سياق يميّزه حماس المشجعين والتفاعل الكبير مع المنتخب التونسي، أصبح توفير تجربة مشاهدة غامرة عاملاً أساسياً للتميّز والتفوق.
لماذا اختيار تلفاز 100'' لبثّ المباريات الكبرى؟بالنسبة للمقاهي، قاعات الشاي، المطاعم، الفنادق أو فضاءات الفعاليات، لم تعد جودة البث تقتصر فقط على عرض المباراة. بل أصبحت وضوح الصورة، وراحة المشاهدة، والأجواء المحيطة بالحدث عناصر أساسية في تجربة الحريف.
في المساحات الكبيرة، قد يظهر التلفاز التقليدي محدودية واضحة. فعندما يكون الجمهور موزعاً على عدة صفوف داخل قاعة كبيرة أو على شرفة مغطاة، يصبح حجم الشاشة عاملاً حاسماً لضمان رؤية مثالية للجميع.
تلفاز 100'' حصري لدى كارفور تونسفي هذا السياق، تقدّم كارفور تونس حصرياً تلفاز Hisense 100'' Mini LED UHD 4K، وهو حجم استثنائي مناسب بشكل خاص للمؤسسات التي ترغب في خلق تأثير خلال السهرات الكروية الكبرى.
بفضل حجمه المذهل البالغ 100''، يحوّل هذا التلفاز بثّ المباراة إلى تجربة جماعية استثنائية. حيث يمكن للمقاهي، قاعات الشاي، المطاعم، اللاونج، الفنادق، فضاءات الـVIP أو القاعات الخاصة الكبيرة تقديم تجربة مشاهدة غامرة تضاهي كبرى الفعاليات الرياضية.
خصائص تلفاز Hisense 100'' Mini LED UHD 4Kإلى جانب حجمه المميز، يأتي هذا التلفاز مزوّداً بتقنيات عالية الجودة تضمن صورة فائقة الدقة. ويتميّز خصوصاً بتقنية Mini LED QLED، ودقة عرض UHD 4K، بالإضافة إلى دعم تقنيات Dolby Vision IQ و HDR10 و HDR10+ و HLG.
كما تم تصميمه خصيصاً للمحتويات الديناميكية، حيث يدعم معدل تحديث يصل إلى 120Hz / 144Hz VRR، وهو ما يمنح سلاسة عالية في الصورة، خصوصاً أثناء بثّ المباريات الرياضية حيث تلعب الانسيابية دوراً أساسياً في تجربة المشاهدة.
تلفاز ثانٍ مجاناً لتغطية مساحات إضافيةمن المزايا الإضافية المميزة لهذا العرض، الحصول على تلفاز Hisense LED UHD 4K بحجم 50'' مجاناً عند الشراء.
ويمكن تركيبه في مساحة أخرى لتوسيع نطاق بث المباريات وتحسين تجربة استقبال الحرفاء، سواء في شرفة، قاعة إضافية، فضاء VIP، فضاء انتظار أو حتى مكتب.
متوفر في المغازات الكبرى Hypermarchés كارفور في تونس هذا العرض متوفر في المغازات الكبرى الثلاثة لكارفور: المرسى، مول سوسة، ومول صفاقس، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني carrefour.tn وذلك حسب الكميات المتوفرة.
بالنسبة للمهنيين الراغبين في التميّز خلال كأس العالم والسهرات الكروية الكبرى، يمثّل تلفاز Hisense 100 فرصة نادرة: شاشة ضخمة، تقنيات متطورة، تلفاز ثانٍ مجاني، وحصريا لدى كارفور تونس.
رابط العرض: تلفاز 100" QLED UHD 4K VIDAA Smart TV
Téléviseur 100" QLED UHD 4K VIDAA Smart TV
محتوى مقدّم بالشراكة مع كارفور تونس.
لماذا اختيار تلفاز 100'' لبثّ المباريات الكبرى؟بالنسبة للمقاهي، قاعات الشاي، المطاعم، الفنادق أو فضاءات الفعاليات، لم تعد جودة البث تقتصر فقط على عرض المباراة. بل أصبحت وضوح الصورة، وراحة المشاهدة، والأجواء المحيطة بالحدث عناصر أساسية في تجربة الحريف.
في المساحات الكبيرة، قد يظهر التلفاز التقليدي محدودية واضحة. فعندما يكون الجمهور موزعاً على عدة صفوف داخل قاعة كبيرة أو على شرفة مغطاة، يصبح حجم الشاشة عاملاً حاسماً لضمان رؤية مثالية للجميع.
تلفاز 100'' حصري لدى كارفور تونسفي هذا السياق، تقدّم كارفور تونس حصرياً تلفاز Hisense 100'' Mini LED UHD 4K، وهو حجم استثنائي مناسب بشكل خاص للمؤسسات التي ترغب في خلق تأثير خلال السهرات الكروية الكبرى.
بفضل حجمه المذهل البالغ 100''، يحوّل هذا التلفاز بثّ المباراة إلى تجربة جماعية استثنائية. حيث يمكن للمقاهي، قاعات الشاي، المطاعم، اللاونج، الفنادق، فضاءات الـVIP أو القاعات الخاصة الكبيرة تقديم تجربة مشاهدة غامرة تضاهي كبرى الفعاليات الرياضية.
خصائص تلفاز Hisense 100'' Mini LED UHD 4Kإلى جانب حجمه المميز، يأتي هذا التلفاز مزوّداً بتقنيات عالية الجودة تضمن صورة فائقة الدقة. ويتميّز خصوصاً بتقنية Mini LED QLED، ودقة عرض UHD 4K، بالإضافة إلى دعم تقنيات Dolby Vision IQ و HDR10 و HDR10+ و HLG.
كما تم تصميمه خصيصاً للمحتويات الديناميكية، حيث يدعم معدل تحديث يصل إلى 120Hz / 144Hz VRR، وهو ما يمنح سلاسة عالية في الصورة، خصوصاً أثناء بثّ المباريات الرياضية حيث تلعب الانسيابية دوراً أساسياً في تجربة المشاهدة.
تلفاز ثانٍ مجاناً لتغطية مساحات إضافيةمن المزايا الإضافية المميزة لهذا العرض، الحصول على تلفاز Hisense LED UHD 4K بحجم 50'' مجاناً عند الشراء.
ويمكن تركيبه في مساحة أخرى لتوسيع نطاق بث المباريات وتحسين تجربة استقبال الحرفاء، سواء في شرفة، قاعة إضافية، فضاء VIP، فضاء انتظار أو حتى مكتب.
متوفر في المغازات الكبرى Hypermarchés كارفور في تونس هذا العرض متوفر في المغازات الكبرى الثلاثة لكارفور: المرسى، مول سوسة، ومول صفاقس، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني carrefour.tn وذلك حسب الكميات المتوفرة.
بالنسبة للمهنيين الراغبين في التميّز خلال كأس العالم والسهرات الكروية الكبرى، يمثّل تلفاز Hisense 100 فرصة نادرة: شاشة ضخمة، تقنيات متطورة، تلفاز ثانٍ مجاني، وحصريا لدى كارفور تونس.
رابط العرض: تلفاز 100" QLED UHD 4K VIDAA Smart TV
Téléviseur 100" QLED UHD 4K VIDAA Smart TV
محتوى مقدّم بالشراكة مع كارفور تونس.
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