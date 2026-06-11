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Une TV 100 pouces pour la Coupe du monde 2026 : l’atout spectaculaire des grands espaces

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 17:39 Lecture 2 min, 42 sec
      
À l'approche de la Coupe du monde 2026 et des grands rendez-vous footballistiques, les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et des espaces de réception se préparent à accueillir un public toujours plus nombreux. Dans un contexte porté par l'enthousiasme des supporters et l'engouement autour de l'équipe nationale tunisienne, offrir une expérience de visionnage immersive devient un véritable levier de différenciation.

Pourquoi choisir une TV 100 pouces pour diffuser les grands matchs ?

Pour les cafés, salons de thé, restaurants, hôtels ou espaces événementiels, la qualité de diffusion ne se limite plus au simple fait de retransmettre un match. La visibilité, le confort de visionnage et l'ambiance créée autour de l'événement jouent désormais un rôle essentiel dans l'expérience client.
Dans les grands espaces, un écran classique peut rapidement montrer ses limites. Lorsque les spectateurs sont répartis sur plusieurs rangées, dans une grande salle ou sur une terrasse couverte, la taille de l'écran devient un critère déterminant pour garantir une visibilité optimale à tous.


Une TV 100 pouces exclusive chez Carrefour Tunisie

Dans cette optique, Carrefour Tunisie propose en exclusivité une TV Hisense 100 pouces Mini LED UHD 4K, un format exceptionnel particulièrement adapté aux établissements souhaitant créer un véritable effet "waouh" lors des grandes soirées football.
Avec sa diagonale impressionnante de 100 pouces, ce modèle transforme la diffusion d'un match en expérience collective spectaculaire. Cafés, salons de thé, restaurants, lounges, hôtels, espaces VIP ou grandes salles privées peuvent ainsi offrir à leurs clients une immersion digne des plus grands événements sportifs.

Les caractéristiques de la TV Hisense 100 pouces Mini LED UHD 4K

Au-delà de ses dimensions remarquables, cette TV embarque des technologies haut de gamme conçues pour offrir une qualité d'image premium. Elle bénéficie notamment de la technologie Mini LED QLED, d'une résolution UHD 4K ainsi que des standards Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ et HLG.
Pensée pour les contenus dynamiques, elle intègre également un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz / 144 Hz VRR, un avantage particulièrement apprécié lors de la diffusion d'événements sportifs où la fluidité de l'image contribue pleinement à l'expérience de visionnage.
Une seconde TV offerte pour équiper plusieurs espaces
Autre avantage notable de cette offre : une TV Hisense 50 pouces LED UHD 4K est offerte à l'achat.
Elle peut être installée dans un second espace afin d'étendre la couverture des matchs et d'optimiser l'accueil des clients : terrasse, salle annexe, espace VIP, zone d'attente ou encore un bureau.

Disponible dans les hypermarchés Carrefour en Tunisie

Cette offre est disponible dans les trois hypermarchés Carrefour : La Marsa, Mall of Sousse et Mall of Sfax, ainsi que sur le site carrefour.tn dans la limite des stocks disponibles.
Pour les professionnels souhaitant se démarquer pendant la Coupe du monde et les grandes soirées football, cette TV Hisense 100 pouces représente une opportunité rare : un écran spectaculaire, des technologies premium, une seconde TV offerte et une exclusivité Carrefour Tunisie.
Voir l’offre sur : Téléviseur 100" QLED UHD 4K VIDAA Smart TV

Contenu proposé en partenariat avec Carrefour Tunisie.
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