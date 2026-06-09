"دلاعة" عملاقة تزن 32 كيلوغراما تلفت الأنظار في الذهيبة
أثارت صورة "دلاعة" ضخمة تزن أكثر من 32 كيلوغراما اهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداولها على نطاق واسع والتساؤل حول أسباب وصولها إلى هذا الحجم الاستثنائي.
وكشف الفلاح بلال الهويدي، صاحب المحصول والصورة المتداولة، خلال مداخلة إذاعية على إذاعة الديوان، أن وزن الدلاعة بلغ بالفعل 32 كيلوغراما، مؤكدا صحة الصورة التي ظهر فيها إلى جانبها.
وأوضح الهويدي أن هذه الثمرة تعد حالة استثنائية ضمن محصوله، مشيرا إلى أن بقية الدلاع يتراوح وزنها بين 8 و18 كيلوغراما، في حين سجلت ثمرة أخرى وزنا ناهز 33 كيلوغراما.
وأضاف أن المحصول تم إنتاجه داخل بيوت مكيفة باستعمال نفس البذور والتقنيات المعتمدة لبقية الثمار، مؤكدا أن البذور تم جلبها من ليبيا.
وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل أول موسم له في زراعة الدلاع، معتبرا أن النتيجة كانت مفاجئة بالنسبة إليه.
وردا على التساؤلات المتداولة بشأن إمكانية استعمال أدوية أو مواد خاصة لزيادة حجم الثمرة، نفى الفلاح ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أن الأمر يعود إلى عوامل طبيعية وظروف إنتاج مواتية، قائلا إن الثمرة "جاءت من عند ربي".
وبيّن الهويدي أن الدلاعة العملاقة لم تعرض للبيع، بل قرر إهداءها إلى أحد أصدقائه بمناسبة حفل زفافه.
وكشف الفلاح بلال الهويدي، صاحب المحصول والصورة المتداولة، خلال مداخلة إذاعية على إذاعة الديوان، أن وزن الدلاعة بلغ بالفعل 32 كيلوغراما، مؤكدا صحة الصورة التي ظهر فيها إلى جانبها.
وأوضح الهويدي أن هذه الثمرة تعد حالة استثنائية ضمن محصوله، مشيرا إلى أن بقية الدلاع يتراوح وزنها بين 8 و18 كيلوغراما، في حين سجلت ثمرة أخرى وزنا ناهز 33 كيلوغراما.
وأضاف أن المحصول تم إنتاجه داخل بيوت مكيفة باستعمال نفس البذور والتقنيات المعتمدة لبقية الثمار، مؤكدا أن البذور تم جلبها من ليبيا.
وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل أول موسم له في زراعة الدلاع، معتبرا أن النتيجة كانت مفاجئة بالنسبة إليه.
وردا على التساؤلات المتداولة بشأن إمكانية استعمال أدوية أو مواد خاصة لزيادة حجم الثمرة، نفى الفلاح ذلك بشكل قاطع، مؤكدا أن الأمر يعود إلى عوامل طبيعية وظروف إنتاج مواتية، قائلا إن الثمرة "جاءت من عند ربي".
وبيّن الهويدي أن الدلاعة العملاقة لم تعرض للبيع، بل قرر إهداءها إلى أحد أصدقائه بمناسبة حفل زفافه.
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