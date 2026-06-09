طيران الإمارات وريال مدريد يمددان شراكتهما التاريخية حتى عام 2031
بلاغ صحفي - أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع نادي ريال مدريد، أحد فرق كرة القدم الأنجح والأكثر قيمة في العالم، حتى عام 2031، في خطوة تعزز واحدة من أبرز اتفاقيات الرعاية الرياضية العالمية، وترسخ علاقة ممتدة بين الجانبين لما يقارب عقدين من الزمن**.
وترتبط طيران الإمارات بشراكة مع ريال مدريد منذ عام 2011، قبل أن تتعزز هذه العلاقة في عام 2013 عندما أصبحت الناقلة الراعي الرئيسي لقمصان النادي. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل طيران الإمارات دورها راعياً رئيسياً وناقلاً جوياً رسمياً لفريقي الرجال والسيدات، مع استمرار ظهور علامتها التجارية على قمصان المباريات وملابس التدريب وأزياء الأجهزة الفنية والإدارية في مختلف البطولات الرئيسية، بما في ذلك الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.
ويمثل تجديد الرعاية محطة تاريخية للطرفين، إذ تصبح الشراكة بينهما أطول اتفاقية رعاية قمصان في تاريخ الدوري الإسباني.
كما تشمل الاتفاقية الجديدة حضوراً واسعاً للعلامة التجارية لـ طيران الإمارات في مختلف مرافق ملعب سانتياغو برنابيو، وإمكانية الوصول إلى مرافق التدريب التابعة للنادي، إضافة إلى صالة طيران الإمارات الحصرية داخل الملعب، والتي توفر تجربة ضيافة مميزة لعملاء الناقلة وشركائها التجاريين.
ويمتد التعاون كذلك إلى فرق الفئات السنية التابعة لـ ريال مدريد، دعماً لتطوير المواهب الشابة وترسيخاً لالتزام طيران الإمارات بالمساهمة في مستقبل اللعبة وتنمية أجيالها القادمة.
وتعزز الاتفاقية الجديدة أيضاً حضور طيران الإمارات في عالم كرة السلة، من خلال توقيع اتفاقية متعددة السنوات تصبح بموجبها الناقلة الراعي الرئيسي الرسمي لنادي ريال مدريد لكرة السلة حتى عام 2031.
وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: "تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم كرة القدم وتعزيز حضورها العالمي، والتواصل مع ملايين المشجعين حول العالم من خلال الشغف المشترك بهذه الرياضة."
وأضاف: "منذ إطلاق أولى رحلاتنا إلى مدريد عام 2010، واصلنا توسيع عملياتنا في إسبانيا من خلال تشغيل 5 رحلات يومية إلى مدريد وبرشلونة، وربط المزيد من المدن بشبكتنا العالمية عبر دبي."
ومن جانبه، أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن هذه الشراكة قامت على الثقة المتبادلة والطموح المشترك والسعي الدائم نحو التميز، معرباً عن تطلعه لمواصلة البناء على النجاحات المشتركة خلال السنوات المقبلة.
وعلى مدار 15 عاماً، جمعت طيران الإمارات وريال مدريد رؤية مشتركة تقوم على التميز، سواء على أرض الملعب أو في الأجواء، مع تقديم تجارب حصرية للمشجعين شملت لقاءات مباشرة مع اللاعبين وفعاليات خاصة أيام المباريات ومسابقات جماهيرية.
التزام راسخ بدعم كرة القدميتجسد التزام طيران الإمارات بدعم كرة القدم من خلال شبكة واسعة من الشراكات طويلة الأمد مع عدد من أعرق الأندية العالمية، حيث يظهر شعار الناقلة على قمصان أندية أرسنال وإيه سي ميلان وريال مدريد وبنفيكا وأولمبيك ليون، كما تعد شريكاً بلاتينياً للفريق الأول لـ بايرن ميونيخ.
كما تحمل الناقلة حقوق تسمية ورعاية كأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقارب عقداً من الزمن، وتواصل دعم دوري المحترفين الإماراتي الذي يضم 14 نادياً.
أثر يتجاوز حدود الرياضةفي عام 2025، أطلقت طيران الإمارات مبادرة "طيران الإمارات سيغنتشر" التي تضمنت مزاداً خيرياً لمجموعة حصرية من قمصان كرة القدم الموقعة من لاعبي عدد من أشهر الأندية العالمية، من بينها ريال مدريد وإيه سي ميلان وأرسنال وبنفيكا وبايرن ميونيخ.
كما تواصل طيران الإمارات دعم المجتمعات من خلال إتاحة فرص حضور المباريات، وتنظيم جولات حصرية خلف الكواليس في الملاعب، وتوفير فرص للشباب للقاء اللاعبين والاستفادة من تجارب تفاعلية مميزة معهم، بما يسهم في إلهام الجيل القادم من عشاق كرة القدم وتعزيز ارتباطهم بالرياضة.
وترتبط طيران الإمارات بشراكة مع ريال مدريد منذ عام 2011، قبل أن تتعزز هذه العلاقة في عام 2013 عندما أصبحت الناقلة الراعي الرئيسي لقمصان النادي. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل طيران الإمارات دورها راعياً رئيسياً وناقلاً جوياً رسمياً لفريقي الرجال والسيدات، مع استمرار ظهور علامتها التجارية على قمصان المباريات وملابس التدريب وأزياء الأجهزة الفنية والإدارية في مختلف البطولات الرئيسية، بما في ذلك الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.
ويمثل تجديد الرعاية محطة تاريخية للطرفين، إذ تصبح الشراكة بينهما أطول اتفاقية رعاية قمصان في تاريخ الدوري الإسباني.
كما تشمل الاتفاقية الجديدة حضوراً واسعاً للعلامة التجارية لـ طيران الإمارات في مختلف مرافق ملعب سانتياغو برنابيو، وإمكانية الوصول إلى مرافق التدريب التابعة للنادي، إضافة إلى صالة طيران الإمارات الحصرية داخل الملعب، والتي توفر تجربة ضيافة مميزة لعملاء الناقلة وشركائها التجاريين.
ويمتد التعاون كذلك إلى فرق الفئات السنية التابعة لـ ريال مدريد، دعماً لتطوير المواهب الشابة وترسيخاً لالتزام طيران الإمارات بالمساهمة في مستقبل اللعبة وتنمية أجيالها القادمة.
وتعزز الاتفاقية الجديدة أيضاً حضور طيران الإمارات في عالم كرة السلة، من خلال توقيع اتفاقية متعددة السنوات تصبح بموجبها الناقلة الراعي الرئيسي الرسمي لنادي ريال مدريد لكرة السلة حتى عام 2031.
وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: "تتمتع طيران الإمارات بتاريخ حافل في دعم كرة القدم وتعزيز حضورها العالمي، والتواصل مع ملايين المشجعين حول العالم من خلال الشغف المشترك بهذه الرياضة."
وأضاف: "منذ إطلاق أولى رحلاتنا إلى مدريد عام 2010، واصلنا توسيع عملياتنا في إسبانيا من خلال تشغيل 5 رحلات يومية إلى مدريد وبرشلونة، وربط المزيد من المدن بشبكتنا العالمية عبر دبي."
ومن جانبه، أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أن هذه الشراكة قامت على الثقة المتبادلة والطموح المشترك والسعي الدائم نحو التميز، معرباً عن تطلعه لمواصلة البناء على النجاحات المشتركة خلال السنوات المقبلة.
وعلى مدار 15 عاماً، جمعت طيران الإمارات وريال مدريد رؤية مشتركة تقوم على التميز، سواء على أرض الملعب أو في الأجواء، مع تقديم تجارب حصرية للمشجعين شملت لقاءات مباشرة مع اللاعبين وفعاليات خاصة أيام المباريات ومسابقات جماهيرية.
التزام راسخ بدعم كرة القدميتجسد التزام طيران الإمارات بدعم كرة القدم من خلال شبكة واسعة من الشراكات طويلة الأمد مع عدد من أعرق الأندية العالمية، حيث يظهر شعار الناقلة على قمصان أندية أرسنال وإيه سي ميلان وريال مدريد وبنفيكا وأولمبيك ليون، كما تعد شريكاً بلاتينياً للفريق الأول لـ بايرن ميونيخ.
كما تحمل الناقلة حقوق تسمية ورعاية كأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقارب عقداً من الزمن، وتواصل دعم دوري المحترفين الإماراتي الذي يضم 14 نادياً.
أثر يتجاوز حدود الرياضةفي عام 2025، أطلقت طيران الإمارات مبادرة "طيران الإمارات سيغنتشر" التي تضمنت مزاداً خيرياً لمجموعة حصرية من قمصان كرة القدم الموقعة من لاعبي عدد من أشهر الأندية العالمية، من بينها ريال مدريد وإيه سي ميلان وأرسنال وبنفيكا وبايرن ميونيخ.
كما تواصل طيران الإمارات دعم المجتمعات من خلال إتاحة فرص حضور المباريات، وتنظيم جولات حصرية خلف الكواليس في الملاعب، وتوفير فرص للشباب للقاء اللاعبين والاستفادة من تجارب تفاعلية مميزة معهم، بما يسهم في إلهام الجيل القادم من عشاق كرة القدم وتعزيز ارتباطهم بالرياضة.
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