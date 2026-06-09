طيران الإمارات وريال مدريد يمددان شراكتهما التاريخية حتى عام 2031

بلاغ صحفي -

التزام راسخ بدعم كرة القدم



أثر يتجاوز حدود الرياضة



طيران الإماراتنادي ريال مدريد2031اتفاقيات الرعاية الرياضية العالميةعقدين من الزمن**.وترتبطبشراكة معمنذ عام، قبل أن تتعزز هذه العلاقة في عامعندما أصبحت الناقلةلقمصان النادي. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصلدورها راعياً رئيسياً وناقلاً جوياً رسمياً لفريقي، مع استمرار ظهور علامتها التجارية علىوأزياء الأجهزة الفنية والإدارية في مختلف البطولات الرئيسية، بما في ذلك، و، و، وويمثل تجديد الرعاية محطة تاريخية للطرفين، إذ تصبح الشراكة بينهمافي تاريخكما تشمل الاتفاقية الجديدة حضوراً واسعاً للعلامة التجارية لـفي مختلف مرافق، وإمكانية الوصول إلى مرافق التدريب التابعة للنادي، إضافة إلىداخل الملعب، والتي توفر تجربة ضيافة مميزة لعملاء الناقلة وشركائها التجاريين.ويمتد التعاون كذلك إلىالتابعة لـ، دعماً لتطوير المواهب الشابة وترسيخاً لالتزامبالمساهمة في مستقبل اللعبة وتنمية أجيالها القادمة.وتعزز الاتفاقية الجديدة أيضاً حضورفي عالم، من خلال توقيع اتفاقية متعددة السنوات تصبح بموجبها الناقلةحتى عاموقال، النائب التنفيذي للرئيس للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في: "تتمتعبتاريخ حافل في دعموتعزيز حضورها العالمي، والتواصل مع ملايين المشجعين حول العالم من خلال الشغف المشترك بهذه الرياضة."وأضاف: "منذ إطلاق أولى رحلاتنا إلىعام، واصلنا توسيع عملياتنا فيمن خلال تشغيلإلى، وربط المزيد من المدن بشبكتنا العالمية عبر."ومن جانبه، أكدرئيسأن هذه الشراكة قامت على، معرباً عن تطلعه لمواصلة البناء على النجاحات المشتركة خلال السنوات المقبلة.وعلى مدار، جمعترؤية مشتركة تقوم على، سواء على أرض الملعب أو في الأجواء، مع تقديم تجارب حصرية للمشجعين شملتيتجسد التزامبدعممن خلال شبكة واسعة من الشراكات طويلة الأمد مع عدد من أعرق الأندية العالمية، حيث يظهر شعار الناقلة على قمصان أندية، كما تعد شريكاً بلاتينياً للفريق الأول لـكما تحمل الناقلة حقوق تسمية ورعايةمنذ ما يقارب، وتواصل دعمالذي يضمفي عام، أطلقتمبادرةالتي تضمنت مزاداً خيرياً لمجموعة حصرية من قمصان كرة القدم الموقعة من لاعبي عدد من أشهر الأندية العالمية، من بينهاكما تواصلدعم المجتمعات من خلال إتاحة فرص حضور المباريات، وتنظيم جولات حصرية خلف الكواليس في الملاعب، وتوفير فرص للشباب للقاء اللاعبين والاستفادة من تجارب تفاعلية مميزة معهم، بما يسهم في إلهام الجيل القادم من عشاقوتعزيز ارتباطهم بالرياضة.