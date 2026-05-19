Samsung annonce une première mondiale dans la prédiction des évanouissements avec la Galaxy Watch

Communiqué de Presse -

Samsung Electronics a annoncé les résultats d’une étude clinique menée conjointement avec l’hôpital Gwangmyeong de l’université Chung-Ang, démontrant la capacité de la Galaxy Watch6 à prédire avec précision les syncopes vasovagales, ouvrant ainsi la voie à des systèmes d’alerte en temps réel.La syncope vasovagale survient lorsque le rythme cardiaque et la pression artérielle chutent brutalement sous l’effet de facteurs comme le stress intense, provoquant une perte de connaissance temporaire. Bien que l’évanouissement lui-même soit généralement sans danger, les chutes soudaines peuvent entraîner des blessures graves telles que des fractures ou des commotions cérébrales.Le professeur Junhwan Cho, du département de cardiologie de l’hôpital Gwangmyeong, a indiqué que jusqu’à 40 % des personnes subissent au moins un épisode de syncope vasovagale au cours de leur vie, tandis qu’un tiers des patients connaissent des récidives. Selon lui, une alerte précoce permettrait aux patients de se mettre en sécurité ou d’appeler à l’aide avant la perte de connaissance.L’étude a porté sur 132 patients présentant des symptômes de syncope vasovagale lors de tests d’évanouissement provoqué. Les chercheurs ont utilisé les données biométriques recueillies par la Galaxy Watch6 grâce à son capteur de photopléthysmographie (PPG), combinées à un algorithme d’intelligence artificielle analysant la variabilité de la fréquence cardiaque.Les résultats montrent que le système a réussi à prédire un évanouissement jusqu’à cinq minutes avant sa survenue avec une précision de 84,6 %, une sensibilité clinique de 90 % et une spécificité de 64 %.Pour Jongmin Choi, responsable du groupe R&D Santé au sein de la division Mobile eXperience de Samsung, cette avancée illustre le potentiel des technologies portables pour faire évoluer les soins de santé d’un modèle “curatif” vers un modèle “préventif”.Les conclusions de l’étude ont été publiées dans la revue scientifique European Heart Journal – Digital Health. Selon Samsung, il s’agit de la première étude au monde démontrant qu’une smartwatch commerciale peut prédire de manière précoce les syncopes vasovagales.Le groupe sud-coréen a également annoncé vouloir renforcer les capacités de suivi de santé de ses appareils connectés et poursuivre sa collaboration avec des institutions médicales afin de développer des solutions de santé numérique personnalisées et préventives.