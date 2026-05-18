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Orange Tunisie et le Groupe El Mouradi renforcent leur partenariat autour des solutions WiFi Managé

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Bookmark article    Publié le Lundi 18 Mai 2026 - 10:51 Lecture 1 min, 21 sec
      
Communiqué de Presse - Orange Tunisie annonce la signature de nouveaux projets avec le Groupe El Mouradi, pour le déploiement de sa solution WiFi Managé au sein de plusieurs de leurs établissements hôteliers.

Cette nouvelle étape vient consolider un partenariat stratégique avec l’un des acteurs majeurs du secteur touristique en Tunisie et illustre la confiance renouvelée accordé à Orange Tunisie pour accompagner la transformation digitale du secteur de l’hospitality.


À travers ses solutions de connectivité performantes, sécurisées et adaptées aux nouveaux usages, Orange Tunisie contribue à améliorer l’expérience client tout en optimisant les opérations des professionnels du tourisme. Les solutions WiFi Managé permettent aux établissements hôteliers de bénéficier d’une infrastructure réseau centralisée, fiable et évolutive, garantissant une connectivité de haute qualité pour les clients comme pour les équipes.


Grâce à son expertise technologique et à un accompagnement de proximité, Orange Tunisie confirme ainsi son positionnement de partenaire de référence des acteurs de l’hôtellerie et du tourisme en matière de connectivité enrichie et de services numériques.

Pour le Groupe El Mouradi, ce partenariat s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration de l’expérience client et d’évolution de ses standards opérationnels en matière de connectivité et de services digitaux.

En tant qu’acteur de référence de l’hôtellerie tunisienne, le Groupe El Mouradi poursuit le déploiement de solutions technologiques fiables et évolutives, adaptées aux nouveaux usages du secteur et aux attentes d’une clientèle de plus en plus connectée.

En renforçant cette collaboration, Orange Tunisie réaffirme son engagement aux côtés des acteurs clés du tourisme tunisien, secteur stratégique de l’économie nationale, en proposant des solutions innovantes, créatrices de valeur et adaptées aux enjeux de transformation du secteur.
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