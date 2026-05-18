طيران الإمارات تضع حجر الأساس لمنشأة هندسية فائقة الحداثة في دبي الجنوب باستثمار قيمته 5.1 مليار دولار

احتفلت طيران الإمارات بوضع حجر الأساس لمجمع مركزها الهندسي الجديد في منطقة دبي الجنوب، باستثمار تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يصبح المنشأة الأكثر تطوراً وحداثة على مستوى العالم في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، بما يعزز ريادة طيران الإمارات ودبي في قدرات البنية التحتية لقطاع الطيران العالمي.وستتولى شركة بناء السكك الحديدية الصينية تنفيذ أعمال هذا المشروع الاستراتيجي، حيث تعد إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية، فيما تتولى شركة "آرتيليا" مهام الاستشارات والإشراف على المشروع.وحضر حفل وضع حجر الأساس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وسعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وداي هيغن، رئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يمثّل وضع حجر الأساس لهذا المجمع الهندسي المتكامل، خطوة استراتيجية متقدمة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعزز طموحات دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. فهذا الاستثمار النوعي لا يقتصر على توسيع قدراتنا التشغيلية، بل يجسّد رؤية واضحة لدعم توجهاتنا نحو بناء منظومة هندسية متكاملة ترتكز على توحيد الخبرات والكفاءات والبنية التحتية والقدرات التصنيعية تحت مظلة واحدة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز جاهزيتنا لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة".وأضاف سموه: "يجسد هذا الاستثمار التزام طيران الإمارات بتعزيز مكانتها كشريك هندسي استراتيجي قادر على دعم احتياجات قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويسهم في ترسيخ دبي كمركز اقتصادي عالمي ومحور للتميّز في صناعة الطيران، ويمهّد لمرحلة جديدة من النمو لدبي ولدولة الإمارات ولمنظومة الصيانة والإصلاح والعمرة على مستوى العالم".وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "تنطلق رؤيتنا في دبي الجنوب من توجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران، من خلال تطوير منظومة متكاملة تستشرف احتياجات هذا القطاع الحيوي وتواكب متطلبات نموه المستقبلي على المستوى العالمي. ويمثل وضع حجر الأساس لهذه المنشأة العالمية المتطورة محطة جديدة في مسيرة تعزيز البنية التحتية للطيران في محيط مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُتوقع أن يصبح الأكبر عالمياً عند اكتماله. وسيسهم هذا المشروع في تعزيز قدرة دبي على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران المتقدمة وحلول الصيانة المتخصصة، بما يدعم مكانة الإمارة كنموذج عالمي للتميز والابتكار والنمو المستدام في قطاع الطيران".وقال داي هيغن، رئيس مجلس إدارة شركة بناء السكك الحديدية الصينية: "يمثل هذا المشروع محطة استراتيجية تعكس عمق العلاقات والشراكة العملية بين دولتي الصين والإمارات، كما يجسد بشكل مباشر التوافق الذي توصل إليه قائدا البلدين ورؤية دبي الطموحة للتنمية الاقتصادية. ويؤكد المشروع الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة بناء السكك الحديدية الصينية من حيث قدراتها التنفيذية المتكاملة وسمعتها العالمية الراسخة".وأضاف: "بصفتنا المقاول الرئيسي، سنسخر أفضل مواردنا ونشكل فريقاً متخصصاً عالي الكفاءة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى المعايير، وفق جداول زمنية فعالة ونتائج ترتقي إلى مستوى التطلعات. نحن لا نبني مشروعاً فحسب، بل نرسخ نموذجاً متقدماً للتعاون الصيني الإماراتي، ونعزز مسار الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مستقبل مشترك أكثر قوة واستدامة".بنية تحتية عالمية المستوىيمتد مجمع المركز الهندسي الجديد لطيران الإمارات في دبي الجنوب على مساحة إجمالية تصل إلى 1.1 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المباني في العالم من حيث الحجم، وأكبر هيكل فولاذي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيضم المجمع أول حظيرة طائرات من نوعها عالمياً قادرة على صيانة 28 طائرة عريضة البدن في الوقت ذاته، إلى جانب حظيرتين مخصصتين لأعمال الطلاء.وتشمل أبرز مكونات هذا المشروع الضخم:· أكبر حظيرة طائرات في العالم دون أعمدة داخلية بعرض يصل إلى 285 متراً· أكبر ورشة متخصصة في صيانة معدات الهبوط على مستوى العالم· مساحة تبلغ 77 ألف متر مربع مخصصة لأعمال الصيانة والإصلاح· طاقة استيعابية للتخزين والخدمات اللوجستية تصل إلى 380 ألف متر مربع· حظيرتان متطورتان للطلاء تخدمان أسطول الطائرات عريضة البدن، مع قدرة إضافية للتعامل مع الطائرات ضيقة البدنوستتكامل هذه المنشآت الفنية مع مبنى إداري حديث مخصص لمركز طيران الإمارات الهندسي، يوفر 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، و15 ألف متر مربع لمرافق التدريب، إضافة إلى منشأة متخصصة لتنظيم وإدارة الوصول إلى ساحة المطار.ومن المتوقع أن يرسخ المجمع الجديد معايير غير مسبوقة في مجال الاستدامة، حيث تستهدف جميع مرافق المشروع الحصول على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية، مع اعتماد حلول مبتكرة تشمل تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني، إلى جانب مبادرات أخرى داعمة للاستدامة.ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول منتصف عام 2030، على أن يبدأ مجمع الحظائر في مرحلته الأولى تقديم خدمات الصيانة الثقيلة للطائرات، إلى جانب دعم العمليات من خلال استيعاب بعض الأعمال التشغيلية المحوّلة من مركز طيران الإمارات الهندسي في مطار دبي الدولي.