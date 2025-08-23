احتياطي النقد الأجنبي يغطي 107 أيّام توريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e07277f402e51.30371665_nefqlkimjphgo.jpg width=100 align=left border=0>

كشف البنك المركزي التونسي، في آخر نشرية يومية لمؤشراته النقدية والمالية، أنّ الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت يوم الجمعة 22 أوت الجاري 24639,6 مليون دينار، وهو ما يعادل 107 أيّام توريد.



كما أظهرت النشرية أنّ الحساب الجاري للخزينة سجل بتاريخ 22 أوت رصيدًا يقدّر بـ 919,1 مليون دينار، مقابل 972,9 مليون دينار في اليوم السابق.

