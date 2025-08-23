Babnet   Latest update 13:58 Tunis

احتياطي النقد الأجنبي يغطي 107 أيّام توريد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e07277f402e51.30371665_nefqlkimjphgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 12:24 قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشف البنك المركزي التونسي، في آخر نشرية يومية لمؤشراته النقدية والمالية، أنّ الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت يوم الجمعة 22 أوت الجاري 24639,6 مليون دينار، وهو ما يعادل 107 أيّام توريد.

كما أظهرت النشرية أنّ الحساب الجاري للخزينة سجل بتاريخ 22 أوت رصيدًا يقدّر بـ 919,1 مليون دينار، مقابل 972,9 مليون دينار في اليوم السابق.



وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا في الاحتياطي من العملة الأجنبية، مع تسجيل تقلّص طفيف مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث بلغ عدد أيّام التوريد آنذاك 113 يومًا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313773


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-23
34°-25
37°-26
41°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    