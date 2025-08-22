أعوان شركة السكر بباجة يحتجّون: شهران دون أجور ونداء للتدخل الرئاسي
نفّذ يوم الجمعة 22 أوت، عمال الشركة التونسية للسكر بباجة تحرّكًا احتجاجيًا تمثّل في غلق الطريق أمام مقر الشركة، تنديدًا بعدم صرف أجورهم منذ شهرين متتاليين.
وأكّد عدد من الأعوان في تصريحات إذاعية أنّهم يعيشون وضعية اجتماعية خانقة نتيجة تأخر صرف الرواتب، خاصة مع تراكم التزاماتهم المالية تجاه البنوك واقتراب موعد العودة المدرسية، وهو ما يزيد من حدّة الضغط على عائلاتهم.
وأكّد عدد من الأعوان في تصريحات إذاعية أنّهم يعيشون وضعية اجتماعية خانقة نتيجة تأخر صرف الرواتب، خاصة مع تراكم التزاماتهم المالية تجاه البنوك واقتراب موعد العودة المدرسية، وهو ما يزيد من حدّة الضغط على عائلاتهم.
ووجّه المحتجون نداء عاجلًا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل الفوري قصد إيجاد حل جذري لوضعية الشركة وضمان صرف أجور العمال في أقرب الآجال...
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313751