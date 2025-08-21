باردو : محاصرة مجرم خطير محل اكثر من 12 منشور تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6769c215756892.77994602_qpigofljkehmn.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن مؤخرا اعوان مركز الأمن الوطني بباردو واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وايقاف مجرم خطير محل اكثر من 12 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل تورطه في قضايا سلب وسرقات .



وبعرضه على المتضررين تعرفوا عليه منذ الوهلة الاولى ،وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.





