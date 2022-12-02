رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة للسعودية من 7 الى 10 ديسمبر


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 11:27 قراءة: 0 د, 7 ث
      
من المنتظر ان يتحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى المملكة العربية السعودية يوم 7 ديسمبر في زيارة تستمر 4 أيام حتى يوم 10 ديسمبر .


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