من المنتظر ان يتحول رئيس الجمهورية قيس سعيّد الى المملكة العربية السعودية يوم 7 ديسمبر في زيارة تستمر 4 أيام حتى يوم 10 ديسمبر .
رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة للسعودية من 7 الى 10 ديسمبر
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الجمعة 02 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الأول 1444
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