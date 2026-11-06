ملتقى تونس للرواية العربية يستضيف 18 دولة تحت شعار " الرّواية الخضراء: تمثّلات الواقع وآفاق السّرد"

ينظم بيت الرواية الدورة الرابعة لملتقى تونس للرواية العربية تحت شعار: "الرّواية الخضراء: تمثّلات الواقع وآفاق السّرد" وذلك من 11 إلى 14 نوفمبر 2026 بقاعة صوفية القلي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس.ويتضمن برنامج الدورة مشاركة أدباء ونُقّاد ممثلين لثماني عشرة دولة عربية إلى جانب كُتّاب تونسيين سيتباحثون، ضمن جلسات أدبية، في مبحث الملتقى وأسئلته وهو ما سيشكل فرصة لإثراء المدونة السردية العربية.وسيكون الافتتاح يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على الساعة السادسة مساء بقاعة صوفية القلي بتقديم عرض فني موسيقي برعاية مسرح أوبرا تونس لتتواصل أشغال الملتقى على امتداد الثلاثة أيام الموالية.وكانت الدورة الثالثة لهذا الملتقى، انتظمت من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 واختارت "الحلم في الرواية العربية" محور أشغالها.