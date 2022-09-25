سمير ديلو: ملف التسفير يضم في مجمله 817 متهماً منهم من توفي في بؤر التوتر

أوضح الناشط السياسي والمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر سمير ديلو، اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، أن ملف التسفير، وقع فتحه بناءً على شكاية تم تقديمها في أواخر ديسمبر 2021 من طرف فاطمة المسدي، مشيرا إلى أن الأبحاث انطلقت خلال شهر فيفري 2022.





.. ...

كما أكد ديلو أن الشكاية، ورغم جديتها، لها خلفية سياسية وكيدية خاصة وأن هناك من إستغل انقلاب 25 جويلية لتصفية حساباته السياسية، قائلاً في الآن ذاته أنه يجب محاسبة المتورطين فعلياً في هذا الملف.وأوضح القيادي السابق بالنهضة أن تحجير السفر القضائي في حق وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي صدر بعد منعه من السفر، مبرزا أن القضية بُنيت على تصريح إعلامي في صحيفة يومية، وهذا ما سرّع النظر في ملف التسفير الذي يضم في مجمله 817 متهماً منهم من توفي في بؤر التوتر.كما أكد ديلو أنه تم خلال السنوات الماضية محاكمة عشرات الأشخاص المتورطين في شبكات التسفير وأصدرت ضدهم أحكام سجنية ثقيلة.وتابع:"تونس الأولى في تسفير مقاتلين إلى سوريا رقم يُناقش لأن بؤر التوتر جاذبة للمقاتلين من كل البلدان.. ما حصل للعائلات مأساة، لكن هناك عائلات سفّرت أولادها..".