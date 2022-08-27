مريم بن مامي: حقي مانيش مسلمة فيه وعلاء الشابي سيحاسب مثل سمير الوافي

قالت الممثلة مريم بن مامي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان الاعلامي علاء الشابي سيحاسب مثل الإعلامي سمير الوافي على تجاوزاته.

واضافت مريم بن مامي " لن اتنازل ولن اتسامح عن حقي مهما كلفني ذلك".



وتابعت مريم بن مامي " علاء الشابي ماسامحتوش وقعدة نلم في الدوسي لكي اواجهه ويلقى مصيره".وقالت مريم بن مامي " أدافع عن كل امراة تونسية وعلينا عدم الخوف للحصول على حقوقنا".وكان المحامي حاتم الزواري، أكد يوم الجمعة 26 أوت 2022، أنه تم إيقاف الإعلامي سمير الوافي بسبب قضية الممثلة مريم بن مامي المتعلقة بالثلب والتنمر وأضاف المحامي أن هذا الحكم غيابي صدر من محكمة الإستئناف بتونس منذ مدة على سمير الوافي في قضية كان تم إصدار الحكم فيها بعدم سماع الدعوى وكان فيها طرفا مع علاء الشابي.وبين حاتم الزواري أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي في حق علاء الشابي الذي يقضي بعدم سماع الدعوى وأوضح أنه سيتم تقديم مطلب اعتراض على هذا الحكم الغيابي في حق سمير الوافي، وفق قوله.و تعود هذه القضية إلى شكاية رفعتها ضدهم مريم بن مامي وكانت النيابة العمومية استأنفت الحكم الابتدائي الصادر في حق سمير الوافي بعدم سماع الدعوى وتم إدراجه بالتفتيش يوم أول أمس قبل ايقافه لاحقا.