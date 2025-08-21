بنزرت: تقدّم أشغال تهيئة طرقات عدد من الاحياء المتاخمة لمشروع جسر بنزرت الجديد بمعتمدية منزل جميل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a700eb933e53.76206245_hklgoeiqmfpnj.jpg width=100 align=left border=0>

استكملت، اليوم الأربعاء، أشغال تعبيد الطرقات بكلّ من حيي التقدّم وجبل الزربوط المتاخمين لمشروع جسر بنزرت الجديد من جهة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.

وبيّن معتمد منزل جميل، محمد بن جدّو، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الاشغال تندرج في إطار تنفيذ مشروع تهيئة الأحياء المتاخمة لجسر بنزرت الجديد، وضمن برنامج متكامل يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للأحياء السكنية المذكورة وتعزيز جاذبيتها العمرانية، خاصة مع تواصل تركيز شبكة التنوير العمومي باعتماد تجهيزات حديثة تعتمد على تكنولوجيا المقتصدة للطاقة، بما يوفّر إنارة أكثر أمانًا وأكثر نجاعة وتأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي.

وأضاف أن هذه التدخلات الفنية ستمكّن من تحسين المشهد الحضري وتطوير الخدمات الأساسية لفائدة المتساكنين، في إطار مقاربة تنموية شاملة تعطي الأولوية لمشاريع القرب .

