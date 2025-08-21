Babnet   Latest update 15:19 Tunis

بنزرت: تقدّم أشغال تهيئة طرقات عدد من الاحياء المتاخمة لمشروع جسر بنزرت الجديد بمعتمدية منزل جميل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a700eb933e53.76206245_hklgoeiqmfpnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 15:19
      
استكملت، اليوم الأربعاء، أشغال تعبيد الطرقات بكلّ من حيي التقدّم وجبل الزربوط المتاخمين لمشروع جسر بنزرت الجديد من جهة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.
     وبيّن معتمد منزل جميل، محمد بن جدّو، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه الاشغال تندرج في إطار تنفيذ مشروع تهيئة الأحياء المتاخمة لجسر بنزرت الجديد، وضمن برنامج متكامل  يهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للأحياء السكنية المذكورة وتعزيز جاذبيتها العمرانية، خاصة مع تواصل تركيز شبكة التنوير العمومي باعتماد تجهيزات حديثة تعتمد على تكنولوجيا المقتصدة للطاقة، بما يوفّر إنارة أكثر أمانًا وأكثر نجاعة وتأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي.
وأضاف أن هذه التدخلات الفنية ستمكّن من تحسين المشهد الحضري وتطوير الخدمات الأساسية لفائدة المتساكنين، في إطار مقاربة تنموية شاملة تعطي الأولوية لمشاريع القرب  .

    وكان والي بنزرت سالم بن يعقوب قد اطلع مؤخرا خلال زيارة عمل غير معلنة للمنطقة على سير اشغال مجمل عناصر المشروع البالغة تكلفته المالية الاجمالية 4.2 ملايين دينار ، ودعا إلى تسريع بقية الاشغال المتعلقة سواء بإعادة تهيئة وتعبيد الطرقات، وتركيز الانارة العمومية وتهيئة الأرصفة، ولاسيما أشغال مد شبكات التطهير بما من شأنه مزيد تحسين ظروف عيش متساكني هذه الاحياء، والرفع من جاذبية المنطقة خاصة مع استكمال انجاز مشروع الجسر الجديد.

   يذكر ان اشغال تهيئة الاحياء المتاخمة لمشروع جسر بنزرت الجديد شملت أيضا 5 احياء شعبية بكل من حافر مهر والزهور وبئر مسيوغة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، والتس تم الانتهاء منها، وجاري العمل على إنهاء الأشغال بمنطقة منزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.


