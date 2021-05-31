وفاة الأمين العام الأسبق لاتّحاد الشّغل عبد السلام جراد

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. انا لله وانا اليه راجعون

أعلن غسان القصيبي المكلف بالإعلام بالمنظمة الشغيلة وفاة عبد السلام جراد النقابي المناضل والأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك.وترأس الفقيد المنظمة الشغيلة في 21 سبتمبر 2000، ثم أُعيد انتخابه في المؤتمر المنعقد في جربة سنة 2002 كما انتخب مرة أخرى سنة 2006.