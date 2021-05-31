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وفاة الأمين العام الأسبق لاتّحاد الشّغل عبد السلام جراد

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 13:42 قراءة: 0 د, 19 ث
أعلن غسان القصيبي المكلف بالإعلام بالمنظمة الشغيلة وفاة عبد السلام جراد النقابي المناضل والأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك.

وترأس الفقيد المنظمة الشغيلة في 21 سبتمبر 2000، ثم أُعيد انتخابه في المؤتمر المنعقد في جربة سنة 2002 كما انتخب مرة أخرى سنة 2006.


تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. انا لله وانا اليه راجعون




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 226661

Machmoumelfol  ()  |Lundi 31 Mai 2021 à 13h 31m |           
انا لله وانا اليه راجعون.
الله يرحمه ويرزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان

Artiz  (United States)  |Lundi 31 Mai 2021 à 13h 13m |           
زيدو قولو لنا اذكرو موتاكم بخير

Maximelinoss  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 12h 57m |           



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