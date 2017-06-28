حمة الهمامي للنائب حسن العماري: فضيحتك الجنسية على السكايب تخليك آخر من يتكلم على الفساد

وكان الأستاذ أنور القوصري محامي حمه الهمامي،صرح في وقت سابق أنه، بعد التشاور مع منوّبه، سيتقدّم بقضية ضد النائب حسن العماري إثر ترويجه خبرا زائفا في إذاعة “شمس أف أم” ادعى فيه أن حملة حمه الهمامي الرئاسية (2014) كانت “مصادر تمويلها مشبوهة”.
وكان النائب في مجلس نواب الشعب، عن حركة نداء تونس، حسن العماري، أكد وجود شبهة في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي.
وكانت جريدة الصباح المغربية أفادت في عدد يوم 25 جويلية 2016 , أن الشرطة القضائية بالمحمدية، أحالت شابا على النيابة العامة المختصة، من أجل النصب والخداع عن طريق تصوير فيديوهات جنسية خليعة والابتزاز والتهديد بنشر صور إباحية، والمشاركة.
وأوردت أن المتهم الأول من مواليد 1993 قام باستدرج برلماني تونسي عبر تقنية «الشات» وصوره في وضع غير أخلاقي ، ليبتزه في مبلغ 10 آلاف درهم مقابل عدم نشر الشريط الفاضح. ..
وفي تفاصيل القضية حسب إفادة المصادر ذاتها، والتي تعود إلى عدة أسابيع، حيث أحدث الجاني الشاب (م،ح) صفحة رسمية على الفايسبوك باسم فتاة جميلة، وضمنها مجموعة من الصور المثيرة، الأمر الذي مكنه من الإطاحة ببرلماني عن حزب (نداء تونس) في لائحة أصدقاء الصفحة، إذ دخل معه في عدة دردشات مباشرة عبر تقنية “الويب كام”، مستعملا برنامج يعرض فيديوهات جنسية سبق تسجيلها، تعرض على أنها تبث على المباشر طالبا من الضحية القيام بالتفاعل مع الفيديو ... ليعمد المتهم إلى تسجيل البرلماني الضحية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعدما حصل المتهم على فيديوهات للبرلماني، أمره بتسليمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد موافقة البرلماني التونسي على قيمة المبلغ، دخل معه في تحديد مكان اللقاء، ليطلب المتهم من الضحية إمهاله بعض الوقت لتحديد المكان والزمان، حيث عمد إلى الاتصال بأحد معارفه يعمل ضمن فرقة البلير بثكنة بجماعة عين حرودة بالمحمدية، طالبا منه المساعدة بإيوائه عنده، ومرافقته للقاء أحد الأشخاص بالمحمدية، الأمر الذي جعل المتهم الثاني يوافق عن حسن نية، ليعمد المتهم الرئيسي إلى ربط الاتصال بالتونسي من جديد واتفق معه على لقائه بالمغرب، وبالضبط بالمحمدية، قرب سوق ممتاز.
Publié le:2017-06-28 10:21:48
Par:hercul52 (Tunisia )
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