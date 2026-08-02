ترامب: وافقت على إلغاء الهجوم على إيران مقابل التوصل إلى اتفاق سريع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا له ضد إيران، مؤكدا أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، بعد التوصل إلى ملامح اتفاق أولي بين الأطراف.
وقال ترامب إن الاتفاق يتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز، إلى جانب إنهاء التهديد النووي الإيراني، معتبرا أن موافقته على إلغاء الهجوم جاءت "من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران".
وأوضح أن إلغاء العملية العسكرية يبقى مشروطا بالقدرة على التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال في أعلى درجات الجاهزية القتالية ومستعدة للتحرك إذا تعثرت المفاوضات.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن إسرائيل انضمت إلى الولايات المتحدة في الالتزام بإلغاء الهجوم المخطط له، على أن يكون ذلك رهينا بالتوصل السريع إلى اتفاق بين الأطراف.
وقال ترامب إن الاتفاق يتضمن فتحا فوريا وكاملا لمضيق هرمز، إلى جانب إنهاء التهديد النووي الإيراني، معتبرا أن موافقته على إلغاء الهجوم جاءت "من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران".
وأوضح أن إلغاء العملية العسكرية يبقى مشروطا بالقدرة على التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال في أعلى درجات الجاهزية القتالية ومستعدة للتحرك إذا تعثرت المفاوضات.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن إسرائيل انضمت إلى الولايات المتحدة في الالتزام بإلغاء الهجوم المخطط له، على أن يكون ذلك رهينا بالتوصل السريع إلى اتفاق بين الأطراف.
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