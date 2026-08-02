ترامب: وافقت على إلغاء الهجوم على إيران مقابل التوصل إلى اتفاق سريع

أعلن الرئيس الأمريكيأنه وافق على إلغاء الهجوم الذي كان مخططا له ضد إيران، مؤكدا أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، بعد التوصل إلى ملامح اتفاق أولي بين الأطراف.وقال ترامب إن الاتفاق يتضمن، إلى جانب، معتبرا أن موافقته على إلغاء الهجوم جاءت "من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران".وأوضح أن إلغاء العملية العسكرية يبقى مشروطا بالقدرة على التوصل إلى اتفاق نهائي في أسرع وقت، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تزال فيومستعدة للتحرك إذا تعثرت المفاوضات.وأضاف الرئيس الأمريكي أنانضمت إلى الولايات المتحدة في الالتزام بإلغاء الهجوم المخطط له، على أن يكون ذلك رهينا بالتوصل السريع إلى اتفاق بين الأطراف.