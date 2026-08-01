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أزمة سبتة تتحول إلى اختبار لأوروبا.. ميليوني وفريدريكسن تقودان تحالفا عاجلا لحماية الحدود

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 18:29 قراءة: 1 د, 15 ث
      
وكالات - وقع غالبية قادة دول الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية يعربون فيها عن "قلقهم البالغ" إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبتة في إسبانيا.

وطرحت الرسالة، التي نشرتها الحكومة الإيطالية اليوم السبت، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.


وجاء في الرسالة: "لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية".


وأضافت الرسالة: "من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة ، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء".

وكان نحو 50 ألف مهاجرا قد دخلوا إلى سبتة قادمين من المغرب بحلول يوم أمس الجمعة، واصلين إلى أراض يبلغ تعداد سكانها نحو 85 ألف نسمة في غضون أيام قليلة فقط.

ولقى 67 شخصا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة، بينما قالت السلطات الإسبانية إن معظم المهاجرين عادوا طواعية إلى المغرب منذ ذلك الحين، فيما انتقد العديد من قادة التكتل بشدة الحكومة الإسبانية اليسارية بشأن تعاملها مع الأزمة.

وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ونظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكما صدر مؤخرا عن المحكمة العليا الإسبانية كان مسؤولا عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.

ودعا قادة التكتل إلى "استجابة أوروبية فورية ومنسقة"، وحثوا الرئاسة الأيرلندية للمجلس على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.
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