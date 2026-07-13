فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحاتها.. وتعتذر بعد هجوم واسع

أثارت الفنانة المصرية جوري بكر حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت مؤشرات البحث بعد تصريحات أبدت فيها اعتراضها على زواج ذوي الهمم.وتعرضت بكر لانتقادات حادة وهجوم جماهيري واسع، خاصة لتزامن هذه التصريحات مع احتفال الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة، سما رامي، بحفل زفافها.وفي محاولة لتدارك الموقف واحتواء حالة الغضب، حرصت جوري بكر على تقديم اعتذار رسمي وتوضيح لموقفها عبر حسابها الشخصي على منصة "فيسبوك". وأكدت الفنانة في منشورها أن ما بدر منها لم يكن وراءه أي نية للإساءة، قائلة: "حابة أوضح إن اللى حصل كان من غير أي قصد خالص، ومكنش في نيتي أضايق أو أسيء لأى حد".وأضافت بكر في سياق حديثها أنها تكن كل الاحترام للجميع ولا تقبل بأن يتسبب حديثها في حزن أي شخص، حيث تابعت: "ولو كلامى اتفهم بشكل غير قصدته، فأنا بعتذر بكل حب واحترام، لأن أكيد آخر حاجة أتمنى إنها تحصل هي إن حد يزعل مني".واختتمت الفنانة المصرية منشورها بتقديم التهنئة المباشرة للعروسين، معلنة عن رغبتها في زيارتهما لتقديم التهنئة بنفسها لإنهاء أي سوء فهم، وقالت: "وبالمناسبة ألف ألف مبروك للعروسين، وربنا يسعدهم ويتمم لهم على خير، ويجعل أيامهم كلها فرح وسعادة، وأنا إن شاء الله هاجى بنفسي أبارك لهم وأقدم لهم ورد، لأن المحبة والاحترام بينا أكبر من أي سوء فهم، كل التقدير والمحبة للجميع".