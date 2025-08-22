مصر تعلن إنتاج سلاح "صوت الرعد" القادر على ضرب أهداف بعيدة
أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى عن قرب الانتهاء من تجهيز خط إنتاج منظومة المدفعية K9 A1 EGY "صوت الرعد"، داخل مصنع 200 الحربي (إنتاج وإصلاح المدرعات)، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية للقوات المسلحة.
المدفع الجديد هو نسخة مصرية مطوّرة عن النظام الكوري الجنوبي K9 Thunder، الذي يُعد من أحدث أنظمة المدفعية ذاتية الدفع في العالم، ويستخدمه عدد من جيوش حلف الناتو.
مواصفات "صوت الرعد"* المدى النيراني: بين 40 و56 كم وفق نوع الذخيرة (155 ملم).
* سرعة الانتشار: جاهزية للإطلاق خلال 60 ثانية فقط.
* الكثافة النيرانية: من 6 إلى 8 قذائف في الدقيقة.
* الحماية: دروع بسُمك 19 ملم ضد النيران الخفيفة والشظايا، مع أنظمة دفاع كيميائي وبيولوجي.
* الطاقم: 5 أفراد.
ويعمل النظام ضمن شبكة دعم تشمل:
* K10: مركبة إعادة التسليح الآلي، تحمل 104 قذائف.
* K77: مركز متنقل لتوجيه النيران بدقة عالية.
إنجازات موازية في الصناعة الدفاعيةإلى جانب "صوت الرعد"، كشف الوزير عن:
* تطوير نسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا 200".
* إنتاج الصلب المدرع لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ما يُمثل قاعدة أساسية لصناعة الدبابات والمركبات القتالية.
