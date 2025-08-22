مصر تعلن إنتاج سلاح "صوت الرعد" القادر على ضرب أهداف بعيدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a84171e53355.66345494_nijoqmgfhpkel.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى عن قرب الانتهاء من تجهيز خط إنتاج منظومة المدفعية K9 A1 EGY "صوت الرعد"، داخل مصنع 200 الحربي (إنتاج وإصلاح المدرعات)، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية للقوات المسلحة.



المدفع الجديد هو نسخة مصرية مطوّرة عن النظام الكوري الجنوبي K9 Thunder، الذي يُعد من أحدث أنظمة المدفعية ذاتية الدفع في العالم، ويستخدمه عدد من جيوش حلف الناتو.

