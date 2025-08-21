Babnet   Latest update 09:13 Tunis

وفاة "القاضي الرحيم" فرانك كابريو بعد ساعات من رسالته المؤثرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6d2a6ebb739.35921904_jilpqmkngoefh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 08:59 قراءة: 2 د, 50 ث
      
غيب الموت القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الشهير بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

وأصدرت عائلة كابريو بياناً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، لتأكيد نبأ وفاته، الذي جاء بعد ساعات من نشره مقطع فيديو يطلب فيه الدعاء بعد تدهور حالته الصحية.




بيان الأسرة

وقال بيان أسرة "القاضي الرحيم": "عُرف القاضي كابريو بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان، وقد لمس حياة الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة وما بعدها".

وأضاف البيان: "لقد تركت روحه الدافئة وروح الدعابة والطيبة التي تحلى بها أثراً لا يُمحى في قلوب كل من عرفه. سيُذكر كابريو ليس فقط بصفته قاضياً محترماً؛ بل بصفته زوجاً محباً، وأباً وجداً ووالداً عظيماً، وصديقاً وفياً، وسيبقى إرثه موجوداً وأعمال الخير التي ألهم بها الآخرين، لنكرم ذكراه، لعلنا جميعاً نسعى إلى نشر مزيد من الرحمة في هذا العالم، تماماً كما كان يفعل كل يوم".

رسالة القاضي الرحيم الأخيرة

وكان القاضي الراحل فرانك كابريو، الذي اشتهر بإنسانيته وأحكامه المملوءة بالتعاطف، قد وجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره وهو على سرير المرض في المستشفى.

ونشر كابريو، الذي منحه الجمهور لقب "القاضي الرحيم"، رسالته في عدة منشورات عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"؛ فقال: "أود أن أشكر من أعماق قلبي كل شخص دعا لي وأحاطني بالحب والدعم، كلماتكم وتشجيعكم تعني لي ولعائلتي الكثير، نحن ممتنون بصدق، وأتمنى أن تبقونا في دعواتكم اليوم".

ولم يخفِ القاضي المخضرم صعوبة المرحلة التي كان يمر بها، لكنه أظهر عزيمة قوية قبل وفاته، قائلاً: "بينما أواصل هذه المعركة الصعبة، فإن صلواتكم ترفع من روحي وتمنحني القوة للاستمرار".

وأوضح كابريو أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الأخيرة، مشيراً بالقول: "قبل عام طلبت منكم الدعاء لي، ويبدو أنكم فعلتم ذلك، لأنني تخطيت فترة صعبة للغاية، ولسوء الحظ تعرضت لانتكاسة، ورجعت إلى المستشفى".

وأنهى كابريو رسالته الأخيرة طالباً الدعاء من متابعيه: "أطلب منكم أن تتذكروني في صلواتكم مرة أخرى، وأسألكم مجدداً إذا كنت لا أبالغ في الطلب، أن تتذكروني في دعائكم، أنا مؤمن للغاية بقوة الدعاء وأن الله يسمعنا، لذا تذكروني من فضلكم".


وفرانك كابريو أو فرانشيسكو كابريو، هو قاض ومحام أميركي ولد عام 1936. عمل كرئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1985، كما شغل منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات.

اكتسب في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني Caught in Providence الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة "داي تايم إيمي" سنة 2021.

كما زادت شهرته مع انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره في محاكمات، تميزت بالرأفة والرحمة والتماس العذر للمتهمين، مع حضور روح النكتة في جلساته، حتى لقب بـ"القاضي الرحيم" نظير مواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين.

وكان القاضي، الأب لخمسة أبناء، له منهم 7 أحفاد، قد أعلن في جانفي الماضي اعتزاله مقاعد القضاة البدلاء بعد 40 عاماً من الخدمة التي شغل فيها منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في رود آيلاند ورئيس مجلس المحافظين والتعليم فيها أيضاً.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313673


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-23
34°-23
37°-26
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    