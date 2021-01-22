   Warda - أكذب عليك  

الله يرحمك يا محرزية.. فإن قدر المبتسمين أن يرحلوا سريعا..

Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 - 06:03 قراءة: 0 د, 45 ث
حياة بن يادم

يرتجف قلمي و لا أقوى على تركيز النقاط على الحروف و أنا أكتب نعيها، أتحدث عن الأخت و الصديقة، عن المرأة السياسية المرحة المسالمة، صاحبة الكفاءة العالية، صاحبة الابتسامة الدائمة، صاحبة ثقافة التعايش و التسامح، عن محرزية بدون ألقاب.


لقد أبكرت يا سيدة النساء، هكذا اقتضت مشيئة الرحمان، و تلك هي سنة الله في الخلق، و لا شفاعة في الموت..

كم هو مؤلم فقد الأحبة و كم هي جارحة لحظات الوداع .. رحلت و تركت لنا ابتسامة صافية و طيب عملك و حسن سيرتك و نقاء سريرتك..

الله يرحمك يا محرزية، لقد أبدعت و أمتعت، و ملأت ذاكرتنا بالحب و الإنسانية و كل معاني الخير، فرحلت قريرة العين إلى جنة الخلد مع الصديقين و الشهداء.. فإن قدر المبتسمين أن يرحلوا سريعا..

ندعو الله العلي القدير ان يلهم اهلك وذويك وكل محبيك الصبر والسلوان.

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