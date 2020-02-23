فيروس كورونا: أكثر من 2400 حالة وفاة في الصين وتسجيل 556 إصابة في كوريا الجنوبية

Dimanche 23 Février 2020
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فرانس 24 - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الأحد ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2,442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصا، كما أكدت اللجنة تسجيل 648 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 76,936 حالة.
وبشكل عام، فقد باتت أعداد الإصابات اليومية الجديدة في الصين أقل بكثير مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس.
وفي كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية الأحد أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 556 شخصا بعد تسجيل 123 إصابة جديدة، إلى جانب وفاة شخصين ما يرفع حصيلة الوباء إلى أربع وفيات في هذا البلد.
"كنيسة شينتشونجي ليسوع" مركز انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية
وقال المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية منها إن 75 من الإصابات الجديدة مرتبطة بطائفة "كنيسة شينتشونجي ليسوع" المسيحية التي سجلت إصابات عديدة بمرض "كوفيد-19" بين أتباعها.
والمصاب الرابع الذي توفي هو رجل كان في مستشفى في شيونغدو المدينة المرتبطة بهذه الطائفة وسجلت فيها نحو مئة إصابة.
وأصيب مئات من أتباع هذه الطائفة بالفيروس الذي نقلته امرأة في الحادية والستين من العمر كانت مصابة بحمى في العاشر من شباط/فبراير وحضرت أربعة قداديس على الأقل في مدينة دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.
"الاختباء ليس حلا"
وتقع دايغو رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بسكانها البالغ عددهم 2,5 مليون نسمة بالقرب من مدينة شيونغدو، مسقط رأس لي مان مؤسس "كنيسة شينتشونجي ليسوع".وقد أعلنتهما السلطات الكورية الجنوبية الجمعة "منطقتان تخضعان لإدارة خاصة".
وأعلن كوون يونغ جين رئيس بلدية دايغو الأحد عن أكثر من تسعين إصابة إضافية بالمرض في مدينته، موضحا أن 247 من سكانها أصيبوا بالفيروس حتى الآن.
ودعا أعضاء "كنيسة شينتشونجي ليسوع" الذين يعانون من عوارض الفيروس إلى الخضوع لفحوص. وقال كوون في مؤتمر صحافي إن "الاختباء ليس حلا. إذا اختبأتم فقد يضر ذلك بصحتكم وصحة عائلتكم ولن يساعدكم في حل المشكلة".
وسجل في كوريا الجنوبية أكبر عدد الإصابات بعد الصين بؤرو المرض، باستثناء عدد الاصابات في سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" في اليابان.
وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
فرانس24 /أ ف ب
فرانس 24 - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الأحد ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2,442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصا، كما أكدت اللجنة تسجيل 648 إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 76,936 حالة.
وبشكل عام، فقد باتت أعداد الإصابات اليومية الجديدة في الصين أقل بكثير مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس.
وفي كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية الأحد أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 556 شخصا بعد تسجيل 123 إصابة جديدة، إلى جانب وفاة شخصين ما يرفع حصيلة الوباء إلى أربع وفيات في هذا البلد.
"كنيسة شينتشونجي ليسوع" مركز انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية
وقال المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية منها إن 75 من الإصابات الجديدة مرتبطة بطائفة "كنيسة شينتشونجي ليسوع" المسيحية التي سجلت إصابات عديدة بمرض "كوفيد-19" بين أتباعها.
والمصاب الرابع الذي توفي هو رجل كان في مستشفى في شيونغدو المدينة المرتبطة بهذه الطائفة وسجلت فيها نحو مئة إصابة.
وأصيب مئات من أتباع هذه الطائفة بالفيروس الذي نقلته امرأة في الحادية والستين من العمر كانت مصابة بحمى في العاشر من شباط/فبراير وحضرت أربعة قداديس على الأقل في مدينة دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.
"الاختباء ليس حلا"
وتقع دايغو رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية بسكانها البالغ عددهم 2,5 مليون نسمة بالقرب من مدينة شيونغدو، مسقط رأس لي مان مؤسس "كنيسة شينتشونجي ليسوع".وقد أعلنتهما السلطات الكورية الجنوبية الجمعة "منطقتان تخضعان لإدارة خاصة".
وأعلن كوون يونغ جين رئيس بلدية دايغو الأحد عن أكثر من تسعين إصابة إضافية بالمرض في مدينته، موضحا أن 247 من سكانها أصيبوا بالفيروس حتى الآن.
ودعا أعضاء "كنيسة شينتشونجي ليسوع" الذين يعانون من عوارض الفيروس إلى الخضوع لفحوص. وقال كوون في مؤتمر صحافي إن "الاختباء ليس حلا. إذا اختبأتم فقد يضر ذلك بصحتكم وصحة عائلتكم ولن يساعدكم في حل المشكلة".
وسجل في كوريا الجنوبية أكبر عدد الإصابات بعد الصين بؤرو المرض، باستثناء عدد الاصابات في سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" في اليابان.
وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
فرانس24 /أ ف ب
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