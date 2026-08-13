فتح باب الترشح للصحفيين للمشاركة في الدورة التدريبية حول الصحافة المناخية في عصر الذكاء الاصطناعي من 10 الى 12 سبتمبر 2026

أعلن المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين (CAPJC) عن فتح باب الترشح للمشاركة في دورة تدريبية تحت عنوان"الصحافة المناخية في عصر الذكاء الاصطناعي...آليات كشف التضليل وصناعة المحتوى الدقيق" وذلك من 10 الى 12 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقسوتهدف هذه الدورة إلى تمكين الصحفيين من أدوات تكنولوجية متطورة لكشف التضليل وصناعة محتوى مناخي رصين ودقيق يعتمد على المعطيات والبيانات الصحيحة.وتتمحور الدورة حول أشكال التضليل المناخي وكيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث عن المعلومات المناخية وتجميع المعطيات وتحليلها وطرق التحقق من الأخبار والصور والخرائط والفيديوهات المناخيةالمولدة أوالمعدلة بالذكاء الاصطناعي الى جانب تقنيات إعداد محتوى إعلامي مناخي دقيق (مقال، تقرير، منشور، سيناريو فيديو أوأسئلة حوار).ودعا المركز الراغبين في الترشح من مختلف وسائل الاعلام الوطنية و الجهوية وصحفيين مستقلين الاطلاع على شروط الترشح والقيام بالتسجيل .وقد تم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 5 سبتمبر 2026 .