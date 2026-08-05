خبير في التربية السيبرانية يحذّر من مخاطر توجيه الذكاء الاصطناعي التوليدي لتفاعلات المستخدمين

حذّر الخبير في التربية السيبرانية ومؤسس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية، محمد بن نعمان، اليوم الاربعاء، مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي بأن يسقطوا في مغبّة توجيه تفاعلاتهم وأفكارهم عبر خوارزميات إعلانية موجهة وفقا لحالاتهم المزاجية.وفسّر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن خطر المحادثات تجاوز استخدام المعلومات الشخصية إلى خطر توجيه الحالة المزاجية للمستخدمين عبر استخدام خوارزميات اعلانية في علاقة بالحالة النفسية وهو ما ينذر بتأجيج ما يشعر به المستخدم على غرار حالات الغضب والحزن.ولفت الى أن بعض المستخدمين يمكن ان يسقطوا ضحية عملية توجيه ممنهجة لافكارهم وسلوكهم الاستهلاكي، معتبرا ان هذه الاستعمالات هي سوق للمعلومة وجب حسن استخدامها في الاوقات المناسبة وبتحفظ.وأضاف أنه يجب ترشيد الاستخدام بما ينفع المتلقي وفي الحالات الاستعجالية والاضطرارية دون خطر السقوط في الفضفضة الفارغة التي لا تعود بالفائدة التي يتعرف بها الذكاء الاصطناعي على مزاجات المستخدمين وحالاتهم النفسية وبالتالي يقع بيع هذه التفاعلات الى الشركات الاعلانية لاستخدامها.وأكد على ضرورة التعامل بوعي مع الذكاء الاصطناعي لاسيما التوليدي منه بالنسبة لجميع الفئات العمرية، معتبرا أن جميع الفئات هشة عندما تكون في حالة انفعالية ولذلك يستوجب على المستخدمين وفق تقديرهم الابتعاد عن المحادثات في حال وجود هذه المشاعر الانفعالية.