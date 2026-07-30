الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين

حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيّد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية، تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسدّدة.وبينت الوكالة، في بلاغ لها الخميس 30 جويلية، أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيّفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية.ودعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية.كما ذكّرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني (.tn)، داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية.