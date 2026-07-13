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لجنة المصورين الصحفيين بالنقابة تدعو إلى اجتماع لبحث إشكاليات تغطية المهرجانات الصيفية

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Bookmark article    Publié le Lundi 13 Juillet 2026 - 19:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
دعت لجنة المصورين الصحفيين التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع المصورات والمصورين الصحفيين إلى المشاركة في اجتماع يعقد بمقر النقابة يوم الأربعاء 15 جويلية الجاري، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، للنظر في أبرز الإشكاليات التي تواجههم خلال تغطية المهرجانات الصيفية.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ أصدرته، أن الاجتماع سيخصص لتدارس ظروف عمل المصورين الصحفيين أثناء مواكبة التظاهرات والمهرجانات الصيفية، والوقوف عند الصعوبات المهنية والتنظيمية التي تعترضهم، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتحسين ظروف التغطية وضمان حقوقهم المهنية.

 
وأضافت أن اللقاء سيكون مناسبة لتبادل الآراء والمقترحات بين المصورين الصحفيين، بما من شأنه الإسهام في بلورة تصورات عملية للارتقاء بظروف العمل الميداني، خاصة في ظل كثافة البرمجة الثقافية والفنية خلال الموسم الصيفي.
ودعت لجنة المصورين الصحفيين كافة الزميلات والزملاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في النقاش، بما يسهم في صياغة مقترحات تستجيب لتطلعات العاملين في مجال التصوير الصحفي وتدعم أداءهم المهني خلال تغطية مختلف التظاهرات.
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