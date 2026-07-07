برنامج حماة الوطن يكشف "الارهاب الغذائي" بمحلات راقية بمنطقة البحيرة

واكب برنامج حماة الوطن على قناة تلفزة تي في حملة نفذتها ادارة حفظ الصحة ببلدية تونس بمنطقة البحيرة بالعاصمة.وتم خلال الحملة الكشف عن محلات لا تحترم ابسط قواعد حفظ الصحة وأظهرت كاميرا البرنامج انتشارا للحشرات في أحد المطاعم فضلا عن ترويج منتجات منتهية الصلوحية بمحلات أخرى.وأكد اعوان ادارة حفظ الصحة انه ليس هناك فرق بين تنفيذ الحملات في الاحياء الشعبية او في المناطق الراقية مثل البحيرة وان القانون فوق الجميع.