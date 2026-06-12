دراسة تونسية: إدمان شبكات التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع "التسويف الأكاديمي" لدى طلبة الطب

كشفتنُشرت فيأن نحومنفي تونس يعانون من، فيما أظهرت النتائج وجود ارتباط واضح بين هذا الإدمان وظاهرة، بما قد يؤثر سلباً علىللطلبة.وأُنجزت الدراسة من قبل باحثين منالتابعة لـ، وشملتمن مختلف كليات الطب التونسية، بالاعتماد علىومقاييس علمية معتمدة لتقييم مستوى الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي ودرجة التسويف الأكاديمي.وأظهرت النتائج أنمن الطلبة المستجوبين يعانون من مستويات مرتفعة من، كما كشفت عن وجودبين ارتفاع معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات تأجيل المهام الدراسية.وبيّنت الدراسة أنيمثل الوسيلة الرئيسية للنفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي لدىمن الطلبة، في حين بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الطلبة على هذه المنصات حواليكما أظهرت النتائج أن منصةتتصدر قائمة التطبيقات الأكثر استخداماً بنسبة، تليها منصةبنسبةورصد الباحثون أيضاً علاقة مباشرة بين استخدام تطبيقوارتفاع مخاطر الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة ببقية المنصات الرقمية.وعزا معدّو الدراسة هذا الترابط إلى ضعفلدى بعض الطلبة، حيث يدفعوالخوف من الفشل الأكاديمي إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للهروب المؤقت من التوتر والقلق، وهو ما يخلق دائرة تبدأ بتأجيل الواجبات الدراسية وتنتهي بتراجع التركيز والمردود الأكاديمي.وفي ما يتعلق بطرق الحد من الاستخدام المفرط، أشارت الدراسة إلى أن أكثر الاستراتيجيات اعتماداً لدى الطلبة تتمثل في، من خلال تأجيل تصفح المنصات الاجتماعية إلى ما بعد استكمال المهام الدراسية أو تجنب استعمال الهاتف أثناء العمل والمراجعة.وخلص الباحثون إلى أنوالحد منمن شأنه أن يساهم في تحسينللطلبة وتعزيز أدائهم الدراسي، داعين إلى تطويرداخل المؤسسات الجامعية لمساعدة الطلبة على إدارة وقتهم واستعمال الوسائط الرقمية بشكل متوازن.يُذكر أنتصدر شهرياً عن، وتُعنى بنشر الأبحاث والدراسات العلمية في المجال الطبي على المستويين التونسي والإفريقي.